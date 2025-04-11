Добрые книжки нашего детства

2 апреля весь цивилизованный мир отметил Международный день детской книги, который был учрежден в 1967 году по инициативе Международного совета по детской книге (IBBY).

Дата была выбрана далеко не случайно: в этот день родился великий Ганс Христиан Андерсен – любимый сказочник всех детей на планете. Раз в два года в этот день детским писателям и художникам-иллюстраторам присуждается особая награда – золотая медаль с профилем Андерсена (ее еще называют «Малой Нобелевской премией»). Не забывают также и про переводчиков. Иначе как бы мы узнали сказки великого детского писателя, писавшего на датском языке? Им вручаются почетные дипломы.

Все мы родом из сказки

День детской книги, а значит, и детской литературы был введен в календарный обиход в середине прошлого века, когда никакой угрозы процессу чтения вообще еще не было. В те времена читали все – и взрослые, и дети. Это была книжная эпоха, когда лучшим подарком являлась книга, книжки читали в автобусах, трамваях и метро, а редкую книгу давали прочитать только на одну ночь и на утро вернуть хозяину.

Тогда еще никто и знать не знал, что целую библиотеку возможно втиснуть в плоскую коробочку телефона. Поэтому с маниакальной устремленностью они приумножали домашнюю библиотеку, натурально-реальную. Для этого шли на жертвы: давились за книгами в очередях, переплачивали букинистам за нашумевшие бестселлеры. И даже еще курьезнее: собирали по закуткам макулатуру, а потом сдавали ее в обмен на хорошую книгу. Это не выдумка, я сама лично так делала, к примеру, за 3 кг бумажного хлама приобрела «Королеву Марго» Дюма-отца…

Понятно, что у читающих родителей росли читающие дети. Они начинали осваивать чтение порой еще задолго до школы. Детские книжки всегда были яркими, прекрасно иллюстрированными. И всегда имели справедливый и добрый конец.

Что читали наши дети? Да то же, что и мы. В арсенал детской классики, разумеется, входили сочинения Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Агнии Барто, Сергея Михалкова, Эдуарда Успенского, Николая Носова, Аркадия Гайдара и многих других.

Причем звание «детский писатель» никогда не считалось постыдным. Вроде как писано «левой ногой» для глуповатого недоросля.

Точно не помню, но, по-моему, именно Чуковскому принадлежит афоризм: «Для детей надо писать, как для взрослых, только гораздо лучше». Поэтому браться за детскую литературу не гнушались Александр Сергеевич Пушкин, Сергей Тимофеевич Аксаков («Аленький цветочек»), Виталий Валентинович Бианки, Александр Семенович Шишков, а позднее – Алексей Николаевич Толстой и Алексей Мелентьевич Волков. Два последних несомненных классика создали любимые всеми сказки-повести «Золотой ключик» и «Волшебник Изумрудного города». И любить их ничуть не помешали последующие знания о том, что Буратино раньше назывался Пиноккио и был придуман итальянским писателем Карло Коллоди, а «Волшебник Изумрудного города» – это пересказ американской сказки Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».

Даже громогласный Владимир Маяковский писал для детей поучительные стихи. Мало, кто не знает его хрестоматийный детский опус: «Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: «Что такое хорошо и что такое плохо?»

Вообще-то, и Корнея Чуковского детским писателем можно назвать с большой натяжкой. Он был великолепным, остроумным и беспощадным литературным критиком и блистательным переводчиком английской литературы. В детскую поэзию попал сначала по велению любящего отцовского сердца – сочинял стихи для собственных детей. А уж потом чтобы уйти в тень от всевидящего ока репрессивно-карательной системы: уж очень остер был на язык. Хотя уход в детскую реальность ему не всегда помогал. К примеру, его знаменитое «Тараканище» было подвержено сокрушительной критике и категорическому запрету, якобы за злостную политическую диверсию. В неких бдительных органах сочли, что в Тараканище выведен образ Сталина, вождя народов. Он тоже трубку курил, был усатым и строил всех по стойке «смирно»…

Надо отдать должное: наша любовь к детской книге всегда была интернациональной. Мы любили всех сказочников мира: и того же датчанина Андерсена, и немецких братьев Гримм, и француза Шарля Перро, и немца Теодора Амадея Гофмана («Щелкунчик»). Мы были всеядны, но своим искренним детским умом все же понимали, насколько проникновеннее и добрее были сказки из народного фольклора, которые разительно отличались от жутковатых фантазий Гофмана и Андерсена. Мы любили народные сказки всех народов без исключения. Нам были одинаково интересны и прекрасный Иван-царевич, и царевна Несмеяна, и даже злобноватая Баба-яга, и когтистая Мыстан кемпiр из казахских сказок. Главное, что было одинаково для всех народных сказаний, – это остро выраженное гуманистическое начало и безусловная вера в конечную победу добра.

Праздник с ноткой озабоченности

Всемирный день детской литературы был учрежден для пропаганды интересного печатного контента, который вообще-то потихоньку сдает свои позиции перед сетевыми платформами.

Вот, допустим, организаторы с энтузиазмом говорят: «Необходимо с малых лет читать хорошие книги, они играют непреходящую роль в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли». Никто и не спорит. Только новому поколению читать книги сейчас уже не интересно, точнее, невыносимо скучно. Весь любопытный им контент имеется в интернете, причем в ненавязчивой необременительной форме.

Разве выдержит кто-нибудь из современных детей такой, например, лирический пассаж: «Цветущие розовые кусты заглядывали в открытое окошко; тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой и взяли друг друга за руки. Холодное, пустынное великолепие чертогов Снежной королевы было забыто ими, как тяжелый сон…» А ведь это Андерсен, которым зачитывалась вся детвора на всех континентах! А сейчас? Да за это время в компьютере уже сто раз кто-то кого-то убьет или, наоборот, спасет от смерти. Там любая информация преподносится ярко, быстро, динамично, без всяких сантиментов и вздохов на лужайке. Там жизнь кипит и кажется живей, чем наяву.

Так что же делать? Как повернуть ребенка к книге лицом, как побудить его к чтению по доброй воле? Вот этим-то и озабочены нынешние психологи, у которых мы читаем, к примеру, такие советы.

Во-первых, говорят специалисты, к чтению ни в коем случае не надо принуждать насильно. А тем более наказывать за это: «Вот если не прочтешь мне то-то или это – отберу у тебя телефон!» Этим вы навсегда отвратите ребенка от книги. В такие моменты на уровне подсознания у него сформируется такая мысль: чтение – это мучение и невыносимая пытка. Оно мешает всему приятному: играть, смотреть мультики, в общем, заниматься тем, что нравится. Книга станет врагом на всю жизнь!

Во-вторых, подбирайте книги, подходящие по возрасту и степени развития вашего ребенка, ведь никто его не знает лучше, чем вы. Позволяйте ему самостоятельно выбирать книги для чтения. Вот, допустим, вы заметили, что ваше чадо интересуется динозаврами – купите ему такую книжку, даже если он еще не умеет читать. Пусть пока рассматривает картинки, а вы тем временем создайте интригу: мол, вот научишься читать, сам узнаешь, что в ней написано. Будьте уверены: научится и прочтет!

В-третьих, обсуждайте прочитанное. Поговорите с ребенком о героях книги: кто нравится, кто не нравится, за что и почему? Такой подход помогает развивать у ребенка воображение и простую логику, что поможет в дальнейшем перейти к осознанному чтению (чтение-понимание), ведь понимать прочитанное – это первый шаг на пути любви к книгам.

Хитроумные советы

Есть несколько хитроумных советов от подростковых психологов, они разработаны для детей, которые уже умеют читать, но не хотят делать это сами.

Вот, например, родитель читает книгу вместе с ребенком, но вдруг останавливается на самом интересном месте и, ссылаясь на срочную занятость, идет заниматься своими делами. Как говорят подростки, сто пудово, что ребенок продолжит чтение самостоятельно. А вы его за это просто похвалите лишний раз, даже дайте чего-нибудь вкусненького…

Есть и такой способ-обманка – запрет на книги. Надо запретить ребенку читать какую-нибудь книгу, заведомо зная, что она ему интересна. Предварительно нужно сказать, что в ней есть много моментов, до которых он еще не дорос. Мол, повзрослеешь – тогда и читай! Вы так раздразните его любопытство, что он эту книгу из-под земли достанет и прочтет. Не сомневайтесь!

А вот совет от моей приятельницы Гаухар Медеуовой, имеющей многолетний стаж библиотечной работы. Своих внуков к чтению она приучала разными способами, в том числе совместным обсуждением прочитанной книги. Но чтобы мотивировать их к чтению, она сначала показывала им мультфильм.

Так было с книгой про Чиполлино итальянского писателя Джанни Родари. Мультфильм внуку понравился. А далее следует разжигание интереса: «А не хотел бы ты узнать об этих героях побольше? Почему синьор Помидор так относится к этой замечательной Вишенке?» Ну и так далее. Прием весьма эффективный. Через видеоряд и визуальное восприятие пробуждается интерес к подробностям той или иной истории, а лучше, чем книга, ее никто не расскажет.

На эту тему я поговорила с директором городской универсальной библиотеки имени Пушкина Натальей Сергеевной Романовой. Это компетентный эксперт во всем, что касается книжного вопроса.

«К сожалению, детской литературы у нас сейчас маловато. Конечно, мы занимаемся переводом старых книг на государственный язык, но, что касается оригинальных авторских новинок, то они чрезвычайно редкие. Мне кажется, что решением этой проблемы должны заниматься специальные сообщества, состоящие из педагогов, детских психологов, культурологов и социологов. Они могут определить вектор развития детской литературы, учитывая особенности современных реалий. Ведь дети сейчас уже не такие, как раньше. У них другой язык, иные интересы и восприятие действительности. Это надо учитывать».

Очень верно сказано. Но пока эти сообщества раскачаются, «читабельные» проблемы, как, впрочем, и раньше, приходится решать родителям. Им тоже вечером, а лучше перед сном, не мешало бы на время отложить свои телефоны и компьютеры. Подойти к ребенку с книжкой и сказать: «А давай-ка мы вместе почитаем. Это интересно!»

Елена Летягина