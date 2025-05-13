Достық үйі приглашает любителей музыки

Всех любителей музыки Шымкента 14 мая 2025 года в 11:00 приглашают в Достық үйі (Дом дружбы) по улице Желтоксан, 9/4. В это время здесь начнется мероприятие, которое проводится в рамках празднования 30-летия Ассамблеи народа Казахстана.

Оно посвящено творчеству двух композиторов, общественных деятелей казахского и татарского народов – Капану Аубакировичу Мусину и Назибу Гаязовичу Жиганову.

Организаторы мероприятия: Ассамблея народа Казахстана города Шымкента, ОО «Татаро-башкирское этнокультурное объединение города Шымкента», Шымкентская универсальная библиотека имени А. Пушкина.

Назиб Жиганов

Начнем по старшинству – с композитора Назиба Жиганова. Для участия в мероприятии татаро-башкирский центр Шымкента пригласил президента частного фонда «Международное созвездие Назиба Жиганова» Светлану Тенишеву. Светлана Владимировна многие годы ведет плодотворную деятельность по популяризации творческого наследия Назиба Жиганова.

Для нас, шымкентцев, личность Назиба Жиганова может быть интересна тем, что, во-первых, он уроженец Казахстана, родился в Уральске в 1911 году. Во-вторых, с одной стороны, уникальна, а с другой – в общем-то типична судьба этого в прошлом детдомовского мальчишки, ставшего впоследствии известным композитором. В числе бессмертных творений Жиганова – восемь опер, три балета, 17 симфоний, название одной из них понятно многим – «Сабантуй».

Именно в уральском детдоме юный Назиб впервые увидел пианино, самостоятельно научился на нем играть. После выпуска из детдома Жиганов перебирается в Казань, не сразу, но все-таки поступает в Восточный техникум искусств. Вскоре педагоги рекомендуют необыкновенно одаренному ученику ехать учиться сразу в Москву. Назиб последовал их совету. В итоге, получив диплом композитора, Жиганов возвращается из Москвы в Казань.

Далее все в его творческой судьбе идет по восходящей: в июле 1937-го на открытии филармонии Казани исполняется Первая симфония Жиганова; в 1939 году его оперой «Качкын» (Беглец») открылся Татарский оперный театр.

В сентябре 1941-го, когда фашисты напали на СССР, Жиганов получил повестку из военкомата и собрался на фронт. Но военком, узнав, кто перед ним, на войну композитора не пустил. Несмотря на возражения Жиганова, целые сутки он продержал его под замком, пока не пришел документ о брони…

Назиб Жиганов – автор оперы «Джалиль», премьера которой состоялась в мае 1957 года.

Консерватория Казани обязана своим рождением именно Назибу Жиганову, настойчиво писавшему письма в Москву, в которых он доказывал необходимость открытия в Казани высшего учебного заведения для музыкантов. За месяц до окончания Великой Отечественной, в апреле 1945 года, распоряжением Совнаркома СССР консерватория была организована, а Назиб Жиганов был назначен ее ректором, которым оставался до конца жизни. Его не стало в июне 1988 года. В 2001-м Казанской консерватории было присвоено имя отца-основателя – Назиба Жиганова.

Одна из творческих позиций Назиба Жиганова была в том, что «искусство народа не должно развиваться изолированно, жизнеспособно лишь то искусство, которое активно взаимодействует с культурами других народов».

Другой, не менее талантливый уроженец Казахстана, народный артист СССР, дирижер Фуат Мансуров считал: «Творчество Жиганова бесценно с точки зрения развития культуры в будущем. Выше Жиганова в татарской музыке пока никого нет, даже в обозримом будущем я не вижу никого, кто мог бы приблизиться к Жиганову. Его можно назвать революционером в татарской культуре, пионером и новатором татарской музыки».

Капан Мусин

Будущий заслуженный деятель искусств Казахской ССР Капан Аубакирович Мусин ровно на десять лет младше Н. Жиганова. Он родился в январе 1921 года в селе Агуба (ныне Акоба Жанибекского района Западно-Казахстанской области).

Уже в десять лет он учился в музыкальном техникуме. Как и Жиганов, в 1939-1941 годах обучался в столице СССР в Казахской студии при Московской консерватории по классу композиции Е.К. Голубева, куда поступил не по направлению, а самостоятельно. Для этого ему пришлось выдержать вступительные экзамены, что в условиях культуры Казахстана 1930-х является исключительным.

Участник Великой Отечественной войны.

В 1953 году Капан Мусин окончил Алма-Атинскую консерваторию по классу композиции Е.Г. Брусиловского.

В 1943-1953 годах – дирижер Оркестра казахских народных инструментов им. Курмангазы. В 1953-1960-х – преподаватель Алма-Атинской консерватории. В 1961-1969 годах он заведовал фольклорным кабинетом при Алма-Атинской консерватории.

Капан Мусин внес значительный вклад в развитие казахской профессиональной музыки. Автор опер («Тан Шолпаны», «Шалқы дария»), музыкальных комедий («Жаяу Муса»), фортепианной, скрипичной, симфонической и камерной музыки. Самые известные хоровые произведения – «Сайра бұлбұл», «Суйiктi жарым», «Қазақстан тойына», песни, романсы и арии «Алма бағында», «Қыз сыры», «Сайра бұлбұл», «Почтальон әні», арии из оперы «Таң Шолпан».

Вот о таких талантливых личностях будет идти разговор 14 мая в Доме дружбы. Слушателям и зрителям покажут отрывок из документального фильма «Назиб Жиганов», фотослайды о жизни и творчестве Жиганова, отрывок из симфонии «Кырлай». Гости увидят редкое видео о жизни и творчестве Капана Мусина, видеозапись с исполнением его симфонической поэмы «Жайлауда».

Произведения композиторов прозвучат в исполнении профессиональных музыкантов, преподавателей музыкального колледжа: Р. Нюруллаевой, Э. Галиевой и Э. Абдуллиной. В этот день библиотеке им. А. Пушкина будут переданы в дар книги, нотные издания, копии документов, фото- и видеоматериалы из жизни композиторов.

Приходите! Вход свободный.

Фарида Шарафутдинова