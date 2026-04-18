Конституцию Казахстана представили в шрифте Брайля и аудиоформате

В рамках недели, приуроченной к Национальный день книги, в Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан прошла презентация Конституции Республики Казахстан в доступных форматах.

Основной закон страны представлен на казахском и русском языках в шрифт Брайля, а также в аудиоверсии, что позволяет людям с нарушениями зрения свободно знакомиться с его содержанием.

В ходе мероприятия специалисты библиотеки рассказали о процессе подготовки изданий в рельефно-точечном формате и наглядно продемонстрировали этапы их создания.

Отмечается, что обновлённая Конституция отражает новый этап развития страны, направленный на укрепление суверенитета, модернизацию политической системы и формирование современной модели общественного устройства.

Инициатива направлена на повышение доступности ключевых государственных документов для всех граждан и развитие инклюзивной среды в сфере чтения.