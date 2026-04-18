18 апреля — день, когда камни говорят

Есть даты, которые заставляют смотреть под ноги. Не чтобы не споткнуться, а чтобы разглядеть в асфальте древнюю кладку. Или поднять голову и заметить колонны дворца Металлургов, мимо которого пробегали сотню раз. 18 апреля — Международный день памятников и выдающихся мест.

Праздник тихий, без фейерверков. Но важный. Потому что он напоминает: сохранять историю — это не скучная обязанность чиновников, а наш общий шанс не превратиться в людей, не помнящих родства.

В Шымкенте к этому дню особое отношение. Городу, по последним данным археологов, более 2200 лет: он почти ровесник Рима, и этот факт официально признан. Но главное не в цифре. Главное, что здесь до сих пор можно наткнуться на курган прямо посреди спального района. А здание 1950-х годов постройки имеет статус памятника градостроительства и охраняется государством. Давайте пройдем по списку. Без занудства, но с уважением к каждому адресу.

Археология: Шымкент старше Рима

Начнем с самого древнего. В Шымкенте и его окрестностях есть объекты, которым не две, не пять, а двадцать два века. И они не в музее, а прямо под открытым небом. Просто стоят среди домов, дорог и заводов. И молчат.

Городище Шымкент, III-II вв. до н.э.-XIX в.

Адрес: Аль-Фарабийский район, улица Айтеке би, 30/29.

Это сердце всего. Еще двадцать лет назад на этом месте был пустырь, который местные называли просто «холмом». Торговали семечками, выгуливали собак, никто не верил, что под ногами — древний город. Пока археологи не копнули глубже. И нашли керамику, монеты, остатки стен. Оказалось, что здесь кипела жизнь, когда во многих местах Европы еще только строили первые хижины.

Сегодня на этом месте работает историко-культурный комплекс «Шым кала». Его открыли в 2021 году, это не новодел в чистом поле, а серьезная реконструкция. Площадь — 4,5 гектара. Воссозданы цитадель (укрепленная часть для обороны), шахристан (жилые кварталы), рабат (торговое предместье). На территории нашли кузнечную мастерскую — в 2020 году, в западном шахристане. И храм II-IV вв. с зороастрийскими ритуалами: огонь, вода, очищение.

Самое впечатляющее — подземная крепость. Восточная башня оказалась не просто сторожкой, а целой системой ходов. Сегодня их называют «Лестница спасения» и «Дорога жизни». Выглядят, как декорации к приключенческому фильму. Но это чистая археология. Можно зайти, пройти, почувствовать холод древних стен.

Курган Царский, I-IV вв.

Адрес: северная часть города, пересечение улиц Т. Рыскулова и проспекта Д. Кунаева.

А теперь представьте, что вы едете по оживленному проспекту. Кругом магазины, машины, люди. Остановка, светофор, киоск с самсой. А под асфальтом и газонами — погребение знатного кочевника. Царский курган — это не просто холмик, а сложное сооружение, где хоронили вождя. С конем, оружием и золотыми украшениями. В I-IV вв. нашей эры здесь проходили ритуалы, которые сегодня мы можем только реконструировать по косвенным признакам. Памятник не раскопан полностью — и это правильно. Пусть земля хранит тайны дальше. Но когда стоишь на этом перекрестке и знаешь, что у тебя под ногами — аж мурашки бегут.

Курганный могильник (четыре кургана), I тысячелетие до н.э.

Адрес: левый берег реки Бадам, по дороге из Шымкента в Ташкент.

Это уже за городом, но близко. Четыре кургана, стоящие в ряд. Им более трех тысяч лет. Сакские племена, ранний железный век. Представьте, пока в Греции строили первые храмы, а в Риме только закладывали форум, здесь, на берегу Бадама, уже кипела жизнь. Кочевники перегоняли скот, варили в котлах мясо, пели песни и хоронили своих лучших воинов. Сегодня курганы выглядят как невысокие травянистые холмы. Опытный глаз отличит их от природных, а случайный прохожий не заметит. Но если знать, что это такое, дух захватывает. Тысячи лет прошли, а холмы стоят.

Курган одиночный, I тысячелетие до н.э.

Адрес: левый берег реки Бадам, напротив АО «Шымкентмай».

Стоит отдельно, как часовой. Тоже сакский период. Одиночные курганы часто были либо пограничными метками, либо местом захоронения особо уважаемого человека. Сейчас он стоит между промзоной и дорогой. Завода не замечает, на людей не обращает внимания. Просто молча напоминает: вы тут временно, а я был и буду. Очень советую съездить тем, кто думает, что история — это только музеи с табличками «руками не трогать». Здесь можно пройтись, постоять, подышать.

Градостроительство и архитектура: три эпохи в камне

Переходим к зданиям. Их в официальном списке — четыре. И каждое — про свой период. Про свой вкус, про свою жизнь.

Дом жилой, начало XX в.

Адрес: Аль-Фарабийский район, улица А. Анарова, 22.

Представьте дореволюционный Шымкент. Еще нет советской помпезности. Город маленький, пыльный, но уже живой. Дома строят из жженого кирпича, с резными наличниками, высокими потолками, деревянными полами. Это здание — как привет из того времени. Внутри, скорее всего, давно коммуналка или офисы. Но фасад — это документ эпохи. Кто там жил? Купец? Врач? Учитель? Документы молчат. Но дом стоит — и это главное. Пройдете мимо — посмотрите. Таких в Шымкенте осталось немного.

Никольская церковь, начало XX в.

Адрес: Аль-Фарабийский район, улица Казыбек би, 34.

В Шымкенте сохранилось не так много дореволюционных храмов. Никольская церковь — один из них. Построена в русско-византийском стиле, который любили в империи: массивные стены, узкие окна-бойницы, луковичные купола (хоть они могли и поменяться за советское время — многое перестраивали). В 1930-е годы храм, скорее всего, закрывали, использовали под склад или клуб. Но он выжил. Не взорвали, не снесли. Сегодня это действующая церковь. И каждый раз, проходя мимо, полезно вспомнить, что этому зданию более ста лет. Оно видело революцию, войну, перестройку, пандемию — и осталось местом тишины. Это дорогого стоит.

Дворец Металлургов, середина 1950-х годов.

Адрес: район Туран, улица 1 Мая, 10.

А вот это уже послевоенный сталинский ампир. В 1950-е годы Чимкент рос как промышленный центр. Заводы, комбинаты, рабочие, инженеры… Им нужен был не просто клуб, а дворец. С колоннами, лепниной, парадной лестницей, большим зрительным залом. Дворец Металлургов — это символ эпохи, когда страна отстраивалась заново после страшной войны. Здесь танцевали на выпускных, смотрели кино, играли свадьбы, встречали Новый год. Сегодня здание все еще в строю.

Но важно не только это. Важно, что оно сохранило дух времени: монументальность, уверенность, «лучше не бывает». Колонны до сих пор держат потолок. Если приглядеться, то на фасаде можно найти детали, которые руками делали мастера, а не станки.

18 апреля — день, когда камни говорят

Школа, середина 1950-х годов

Адрес: район Туран, улица Ш. Калдаякова, 12.

И снова 1950-е годы. Но не дворец, а школа. Это отдельный вид памятника. В середине XX века школы строили по типовым, но добротным проектам: широкие коридоры, высокие классы, лестницы с чугунными перилами, деревянные двери с массивными ручками. В этой школе до сих пор пахнет деревом и мелом. За этими партами сидели дети металлургов, строителей, врачей, учителей.

Сегодня, возможно, здесь еще учат детей, или она ждет реставрации. Но статус памятника градостроительства обязывает нас не дать ее снести. Потому что сносить школу 1950-х — это как вырезать страницу из учебника истории. Без этой страницы учебник станет тоньше и беднее.

Что еще нужно знать

Выше — официальный список из реестра. Но Шымкент не ограничивается этими восемью объектами. Всего в городе на учете 188 памятников истории и культуры местного значения. Из них 70 археологических, девять архитектурных, три сакральных, 106 — монументального искусства.

Что это значит на практике? Что каждый двор, каждый перекресток могут хранить тайну. Например, на пересечении улицы Рыскулова и проспекта Кунаева вы стоите на Царском кургане. А через дорогу — обычная остановка, и никто из спешащих людей даже не догадывается. Или идете по улице Анарова — и вдруг среди новых домов старый особняк. Он не кричит о себе, на нем нет огромных табличек. Но он есть.

Практический маршрут на 18 апреля

Если в выходной захотите устроить себе экскурсию — вот три варианта. От короткого к длинному.

Вариант «на пару часов»: городище Шымкент («Шым кала») + Никольская церковь + Дворец Металлургов. Все в черте города, можно на такси или на автобусе. Успеете, не торопитесь!

Вариант «на полдня»: добавьте к предыдущему маршруту жилой дом на Анарова, школу на Калдаякова и съездите на пересечение Рыскулова-Кунаева посмотреть на курган, который спрятался прямо в спальном районе. Сфотографируйте табличку, если она там есть. Если нет — просто постойте.

Вариант «выездной»: добавьте курганы на Бадаме. Дорога в Ташкент, левый берег. Там напротив «Шымкентмая» стоит одиночный курган. А чуть дальше — целый могильник из четырех. Нужны машина и желание смотреть не только на асфальт. А впечатлений будет на неделю вперед.

Увековеченная память

Памятники — это не скучно. Это единственный способ почувствовать, что ты не песчинка в мегаполисе, а часть чего-то большого, длящегося 22 века.

Древнее городище, Царский курган, купеческий дом, сталинский дворец и старая школа — все они рассказывают одну историю. Историю города, который выжил, вырос и не забыл, откуда он родом.

18 апреля — отличный повод выключить телевизор, сунуть телефон в карман и выйти на улицу. Подойти к зданию, мимо которого сто раз проходил мимо. Прочитать табличку. Или хотя бы представить, что было на этом месте тысячу лет назад. Камни не умеют говорить. Но если прислушаться — они шепчут.

Жанна Курманбекова