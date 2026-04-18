Запрет на вывоз бензина и дизеля в Казахстане могут продлить

В Министерстве энергетики Республики Казахстан рассматривается вопрос о продлении временного запрета на вывоз отдельных видов нефтепродуктов с территории страны.

Согласно проекту приказа, с 21 мая по 21 ноября 2026 года планируется сохранить запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и ряда нефтепродуктов автомобильным транспортом, в том числе в страны ЕАЭС. При этом продолжат действовать ограничения на экспорт лёгких дистиллятов железнодорожным транспортом.

Дополнительно предусматривается, что с 1 июля по 31 декабря 2026 года будет продлён запрет на вывоз за пределы таможенной территории ЕАЭС таких нефтепродуктов, как лёгкие дистилляты, авиакеросин, дизельное топливо, газойли, толуол, ксилол и нефтяной битум.

Отмечается, что данные меры направлены на обеспечение энергетической безопасности страны и поддержание стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов.