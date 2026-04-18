Полный вариант этой фразы звучит так: «Самоубийство — это когда человек приходит к Богу без приглашения». Ее автор — Анджелина Джоли.

Всегда, когда слышишь о случаях самоубийства, особенно детей, становится не по себе. Думаешь, это как же хреново человеку стало, что он решил уйти из жизни…

8 апреля 2026 года появилась информация, что в Шымкенте зарегистрирован еще один трагический случай. Ученик восьмого класса покончил с собой, его тело обнаружили родственники. Причины, побудившие школьника пойти на такой отчаянный шаг, пока неизвестны. Полиция возбудила уголовное дело.

Информацию подтвердили в городском управлении образования. По данным ведомства, трагедия произошла 6 апреля, когда школьник находился дома.

По официальным данным, подросток ранее не состоял на специальном медицинском учете. Причины его поступка пока неизвестны.

Ранее горуправление образования сообщало, что в 2025 году 11 молодых людей решили завершить свою жизнь суицидом.

…12 мая исполнится два года, как ученик 11-го класса этой же школы №9 покончил жизнь самоубийством дома, в своей комнате.

В феврале того же 2024 года в Шымкенте ученица восьмого класса покончила жизнь самоубийством. В частной школе, где она обучалась, говорили, что девочка несколько месяцев занималась со школьным психологом…

Все эти дети росли в благополучных семьях, были любимы своими родителями.

На сайте Центра журналистских расследований 4 марта 2026 года опубликованы следующие данные: «В Казахстане не первый год говорят о том, что страна входит в двадцатку мировых лидеров по числу суицидов на душу населения…

При этом ВОЗ рассматривает самоубийства как глобальное проблемное явление, присущее всем без исключения регионам мира. По оценкам организации, за последние 50 лет показатели самоубийств возросли во всем мире более чем на 60%, при этом в некоторых странах самоубийство является одной из трех основных причин смерти среди людей в возрасте от 15 до 45 лет».

Что делать? Как поставить заслон этому страшному явлению? Над этими вопросами давно бьются и родители, и опытные педагоги с психологами.

Вот один из вариантов советов для родителей по профилактике подростковых суицидов. О них стоит напомнить всем нам.

Первое. Открыто обсуждайте семейные и внутренние проблемы детей.

Второе. Помогайте своим детям строить реальные цели в жизни и стремиться к ним.

Третье. Обязательно содействуйте в преодолении препятствий.

Четвертое. Одобряйте словом и делом любые стоящие положительные начинания молодых людей.

Пятое. Ни при каких обстоятельствах не применяйте физические наказания.

Шестое. Больше любите своих подрастающих детей, будьте внимательными и, что особенно важно, деликатными с ними.

Седьмое, пожалуй, самое главное — учитесь принимать своих детей такими, какие они есть.

Став взрослыми, мы нередко с умилением вспоминаем о детстве-юности, мол, какая это была счастливая и беззаботная пора. На самом деле, детство и юность — это сложнейший период жизни: столько глупостей и ошибок совершает за это время ребенок. Это и время постижения знаний, азов профессии. А еще это время влюбленности. И при этом ты находишься в полной зависимости от мира взрослых. У тебя нет своих денег, нет права голоса, выбора, нет своего жилья. Чтобы все это было у тебя, надо полностью принимать условия взрослых, мириться с ними. Не все подростки с этим согласны. Некоторые протестуют, в том числе решившись на суицид.

Что такое суицид? Это не только низкая самооценка, но и протест подростка против социального неравенства, агрессии, алкоголизма и наркомании родителей, жестокого обращения с ним, психологического, физического и сексуального насилия, равнодушия, потери смысла жизни.

В кругу знакомых, обсуждавших тему детских суицидов, услышала четкую позицию мамы двух подростков. «Надо чаще интересоваться жизнью своих детей, знать круг их общения. Не гнобить за оценки, объяснить, что все поправимо, — убеждена Рада Белова. — Я не устаю напоминать дочери и сыну, что всегда все можно исправить, нет ничего такого, что может стоить жизни. Попали в какую-то неприятность, расскажите мне и папе. Вместе мы найдем решение проблемы.

Объясняю своим детям, чтобы они сами не травили, не гнобили одноклассников, не издевались над ними. Все люди разные, у всех разное финансовое положение, телосложение, навыки. Если какой-то ребенок отличается от других, то за это не надо его травить, а наоборот, надо поддерживать или как минимум не обращать на это внимания. Современные дети жестоки, они сами больше всего травят друг друга».

Как понять, что ребенок на грани, что с ним может случиться непоправимое?

Обратите внимание на резкую смену его настроений. Ребенок перестает контактировать с друзьями, избегает общения с родителями. Безразличие к общественным и социальным нормам, оценкам окружающих.

Психологи обращают внимание еще на одну особенность таких детей — ранние пробуждения. А еще — сокрытие от родителей неуспеваемости в учебе, проблем в общении с другими людьми.

Помню, как несколько лет назад прочла про девочку-подростка из Западного Казахстана. Она выбросилась из окна высотного дома. Насмерть. Как выяснилось позже, причиной суицида стал живот, который вдруг стал расти у девочки. Она испугалась. Подумала, что беременна (!), побоялась маме рассказать. Понятия не имела, что просто так нельзя забеременеть. Паталогоанатом выяснил, что причиной роста живота стала… разросшаяся киста. Куда смотрела мама…

…Суицид детей — это всегда уход от боли, проблем. Будьте на связи со своими детьми, разделяйте с ними их боль. Пока не поздно.

справка

Национальная линия 111 — это телефон доверия для детей, подростков и родителей. Линия работает круглосуточно, звонок бесплатный и анонимный.

Линия 150 — служба экстренной психологической помощи для всех граждан. Она работает 24/7 и принимает не только звонки, но и сообщения в WhatsApp и Telegram.

Фарида Шарафутдинова