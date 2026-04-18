Эксперты улучшили свои прогнозы по курсу тенге и нефти на ближайшие годы. Аналитики связывают это с более благоприятной внешнеэкономической ситуацией, прежде всего ростом цен на нефть. При этом оценки остаются сдержанными, в дальнейшем допускается постепенное ослабление нацвалюты. Прогнозы по инфляции практически не изменились, в этом году цифра вероятнее всего останется двузначной.

Курс тенге в этом году, по оценкам экспертов, в среднем составит около 515 тенге за доллар. Такие данные представили в очередном макроэкономическом опросе Нацбанка. При этом прогноз улучшился, в начале года ожидался более слабый курс.

В долгосрочной перспективе, к 2028 году доллар может стоить 550 тенге. Прогноз по инфляции остаётся стабильным, около 10% в текущем году с замедлением до 8,6% в следующем. Но несмотря на улучшение краткосрочной динамики, инфляционные ожидания по-прежнему остаются высокими.

Рамазан Досов, главный аналитик ассоциации финансистов Казахстана: «У нас месячная динамика резко замедлилась в марте и инфляционные ожидания улучшились. Через год ожидается инфляция на уровне 11. Если говорим в целом об инфляции, то у нас инфляция была у цели, то есть цель у нас 5%, то есть вот она цель нацбанка она была у цели всего 3 месяца за последние 11 лет».

Дополнительную поддержку нацвалюте оказывают позитивные ожидания по нефтяному рынку. В этом году средняя цена нефти марки Brent прогнозируется на уровне около 80 долларов за баррель, с постепенным снижением до 70 в последующие два года.

Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ: «Это связано именно с геополитикой, которая сейчас происходит на Ближнем Востоке. Надо понимать, что стоимость нефти, возможно и не будет точно 60, всегда у нас сейчас в данной ситуации есть определенный риск присутствует. И есть, как это называется, премия на риск. Нефть в цене должна упасть, сейчас где-то 95, около 100 долларов, высока вероятность что она вернется примерно до 80».

Сегодня курс тенге опустился ниже отметки 470 тенге за доллар, но эксперты считают эту тенденцию временной. Летом традиционно усиливается спрос на иностранную валюту. Это связано с ростом бюджетных расходов и увеличением ликвидности в экономике, сезоном отпусков а также с необходимостью обслуживания внешних обязательств со стороны бизнеса. Эти факторы могут оказать давление на курс.