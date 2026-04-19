День открытых дверей прошёл в армии Казахстана

В Вооружённых силах Казахстана прошёл единый День открытых дверей: более 50 воинских частей по всей стране приняли свыше 15 тысяч посетителей.

Среди них — школьники, студенты, педагоги и родственники военнослужащих.

Гости смогли познакомиться с армейской жизнью: посетили казармы, столовые и бытовые помещения, оценили условия службы.

Особый интерес вызвали показ техники, тренировки и практические занятия, где участники попробовали себя в роли военных.

Завершилось мероприятие показательными выступлениями и угощением солдатской кашей.

Акция направлена на повышение интереса к службе и укрепление доверия к армии.