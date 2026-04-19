Минздрав проведёт проверку по факту гибели ребёнка

Министерство здравоохранения выразило соболезнования в связи с гибелью ребёнка и сообщило о начале всесторонней проверки с привлечением независимых экспертов.

По данным управления здравоохранения Карагандинской области, ребёнок поступил в инфекционный центр на вторые сутки болезни, позже был переведён в реанимацию из-за ухудшения состояния.

Врачи диагностировали крайне тяжёлое состояние, вызванное сочетанной инфекцией, осложнённой иммунодефицитом и отсутствием вакцинации.

Медицинская помощь оказывалась в полном объёме согласно клиническим протоколам, тактика лечения обсуждалась на республиканских консилиумах с участием профильных специалистов.

Возможность применения ЭКМО рассматривалась, однако не была рекомендована. Несмотря на принятые меры, спасти ребёнка не удалось.

Минздрав призвал СМИ и общественность опираться только на официальную информацию и воздержаться от распространения недостоверных данных.