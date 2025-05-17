В Шымкенте накрыли Дастархан дружбы

Сегодня в Шымкенте Ассамблея народа Казахстана и Шымкентское городское узбекское этнокультурное общественное объединение организовали международное культурное мероприятие особого формата – фестиваль «Дастархан дружбы», посвященный 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Это знаменательное событие, продемонстрировавшее согласие и духовное единение наций и народностей, стало ярким проявлением единства страны.

В праздничном мероприятии приняли участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Марат Азильханов, заместитель акима города Шымкент Сарсен Куранбек, депутаты Сената Парламента Алишер Сатвалдиев и Галиаскар Сарыбаев, ветеран органов внутренних дел Молдияр Оразалиев, председатель Совета медиации при АНК, член Национального курултая Шерзод Пулатов, а также представители общественного фонда «Ватандошлар» из Узбекистана.

В рамках мероприятия гражданам, внесшим активный вклад в деятельность Ассамблеи народа Казахстана, были вручены специальные благодарственные письма. В свою очередь, выступившие заместитель Председателя АНК, депутаты и заместитель акима города выразили теплые пожелания и поблагодарили активистов этнокультурных объединений.

Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов отметил, что проходящий в солнечном Шымкенте уникальный фестиваль является, по сути, культурным обменом, способствующим укреплению дружбы между народами. Он упомянул, что ежегодно участвует в этом фестивале и рад вновь встретиться со старыми знакомыми: «Эта инициатива – одно из важных мероприятий, определяющих дружбу и взаимное уважение в нашей стране, многообразие нашей культуры и наше прочное единство. Всем известно, что Казахстан – государство, водрузившее знамя мира и согласия, где представители разных этносов дружно живут под одним шаныраком. Такое единство – исторический выбор нашего народа, плод дальновидной политики и свидетельство веры в светлое будущее», – сказал он.

В свою очередь, заместитель акима города, заместитель председателя городской Ассамблеи народа Казахстана Сәрсен Құранбек отметил: «Для нас дастархан – священное понятие, это начало изобилия. В целях популяризации этой ценности, являющейся основой национальной культуры, проект «Дастархан дружбы» системно организуется в нашем городе с 2010 года.

Фестиваль, инициаторами которого совместно выступили городское узбекское этнокультурное объединение и Ассамблея народа Казахстана, с 2022 года проводится под названием «Дастархан дружбы – Шымкентский плов». Наша цель – посредством этого мероприятия пропагандировать единство и дружбу в стране. Показать общественности, что за одним дастарханом собираются представители всех этносов».

Также он добавил: «Мы издревле были братским, щедрым душой, гостеприимным и великодушным народом, который притягивал к себе все лучшее. Благодаря таким ценностям, как уважение, дружба, гостеприимство, терпение, в нашем общем доме – Казахстане – сохраняется мир и общественное согласие. И мы должны понимать, что осознание и глубокое понимание ценности благодатного единства – это почетная обязанность, возложенная на вас и на нас».

Главным символом фестиваля стало традиционное блюдо плов, приготовленное для широкой публики. Однако это было не просто угощение, а блюдо, приобретшее новое значение как символ единства страны и дружбы народов. Особенностью нынешнего фестиваля стало приготовление 30 казанов плова в честь 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, и каждому казану были присвоены названия, такие как «Единство», «Дружба», «80 лет Победы», «Байтерек».

Праздник проводится на постоянной основе с 2022 года. В рамках фестиваля были специально приглашены лучшие повара из регионов Казахстана, а также из Узбекистана и Азербайджана, которые продемонстрировали свое мастерство. Каждый повар готовил плов по-разному, удивляя гостей.

В ходе фестиваля 100 килограммов плова, приготовленного в специальных казанах, были розданы волонтерами Шымкентской городской Ассамблеи народа Казахстана детским домам и многодетным семьям. Таким образом, приготовление такого блюда стало доброй инициативой, призывающей к совершению добрых дел. Кроме того, среди приготовленных пловов были определены и награждены лучшие в таких номинациях, как «Самый молодой повар», «Самый опытный повар», «Лучший повар года», «Повар, заслуживший признание публики». При оценке учитывался не только вкус блюда, но и мастерство его приготовления, художественное оформление, стиль одежды поваров и культура обслуживания.

В фестивале приняли активное участие депутаты городского маслихата, члены общественного совета, представители этнокультурных объединений и молодежных организаций, советов аксакалов и матерей.

По итогам фестиваля определены и награждены победители в различных номинациях: «Самый молодой повар», «Самый возрастной повар», «Лучший повар года», «Любимец публики».

Это содержательное праздничное мероприятие стало особым культурным событием, позволившем общественности почувствовать вкус дружбы, глубоко укоренившейся на казахской земле. Оно стало не только ярким символом мира и согласия, но и показало плоды 30-летнего упорного труда Ассамблеи народа Казахстана в деле сохранения межнационального согласия в стране.