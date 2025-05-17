В Шымкенте накрыли Дастархан дружбы

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Международный фестиваль «Достық дастарханы – Шымкент палауы»

Сегодня в Шымкенте Ассамблея народа Казахстана и Шымкентское городское узбекское этнокультурное общественное объединение организовали международное культурное мероприятие особого формата – фестиваль «Дастархан дружбы», посвященный 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Это знаменательное событие, продемонстрировавшее согласие и духовное единение наций и народностей, стало ярким проявлением единства страны.

В праздничном мероприятии приняли участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Марат Азильханов, заместитель акима города Шымкент Сарсен Куранбек, депутаты Сената Парламента Алишер Сатвалдиев и Галиаскар Сарыбаев, ветеран органов внутренних дел Молдияр Оразалиев, председатель Совета медиации при АНК, член Национального курултая Шерзод Пулатов, а также представители общественного фонда «Ватандошлар» из Узбекистана.

В рамках мероприятия гражданам, внесшим активный вклад в деятельность Ассамблеи народа Казахстана, были вручены специальные благодарственные письма. В свою очередь, выступившие заместитель Председателя АНК, депутаты и заместитель акима города выразили теплые пожелания и поблагодарили активистов этнокультурных объединений.

Международный фестиваль «Достық дастарханы – Шымкент палауы»

Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов отметил, что проходящий в солнечном Шымкенте уникальный фестиваль является, по сути, культурным обменом, способствующим укреплению дружбы между народами. Он упомянул, что ежегодно участвует в этом фестивале и рад вновь встретиться со старыми знакомыми: «Эта инициатива – одно из важных мероприятий, определяющих дружбу и взаимное уважение в нашей стране, многообразие нашей культуры и наше прочное единство. Всем известно, что Казахстан – государство, водрузившее знамя мира и согласия, где представители разных этносов дружно живут под одним шаныраком. Такое единство – исторический выбор нашего народа, плод дальновидной политики и свидетельство веры в светлое будущее», – сказал он.

В свою очередь, заместитель акима города, заместитель председателя городской Ассамблеи народа Казахстана Сәрсен Құранбек отметил: «Для нас дастархан – священное понятие, это начало изобилия. В целях популяризации этой ценности, являющейся основой национальной культуры, проект «Дастархан дружбы» системно организуется в нашем городе с 2010 года.

Фестиваль, инициаторами которого совместно выступили городское узбекское этнокультурное объединение и Ассамблея народа Казахстана, с 2022 года проводится под названием «Дастархан дружбы – Шымкентский плов». Наша цель – посредством этого мероприятия пропагандировать единство и дружбу в стране. Показать общественности, что за одним дастарханом собираются представители всех этносов».

Международный фестиваль «Достық дастарханы – Шымкент палауы»

Также он добавил: «Мы издревле были братским, щедрым душой, гостеприимным и великодушным народом, который притягивал к себе все лучшее. Благодаря таким ценностям, как уважение, дружба, гостеприимство, терпение, в нашем общем доме – Казахстане – сохраняется мир и общественное согласие. И мы должны понимать, что осознание и глубокое понимание ценности благодатного единства – это почетная обязанность, возложенная на вас и на нас».

Главным символом фестиваля стало традиционное блюдо плов, приготовленное для широкой публики. Однако это было не просто угощение, а блюдо, приобретшее новое значение как символ единства страны и дружбы народов. Особенностью нынешнего фестиваля стало приготовление 30 казанов плова в честь 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, и каждому казану были присвоены названия, такие как «Единство», «Дружба», «80 лет Победы», «Байтерек».

Международный фестиваль «Достық дастарханы – Шымкент палауы»

Праздник проводится на постоянной основе с 2022 года. В рамках фестиваля были специально приглашены лучшие повара из регионов Казахстана, а также из Узбекистана и Азербайджана, которые продемонстрировали свое мастерство. Каждый повар готовил плов по-разному, удивляя гостей.

В ходе фестиваля 100 килограммов плова, приготовленного в специальных казанах, были розданы волонтерами Шымкентской городской Ассамблеи народа Казахстана детским домам и многодетным семьям. Таким образом, приготовление такого блюда стало доброй инициативой, призывающей к совершению добрых дел. Кроме того, среди приготовленных пловов были определены и награждены лучшие в таких номинациях, как «Самый молодой повар», «Самый опытный повар», «Лучший повар года», «Повар, заслуживший признание публики». При оценке учитывался не только вкус блюда, но и мастерство его приготовления, художественное оформление, стиль одежды поваров и культура обслуживания.

В фестивале приняли активное участие депутаты городского маслихата, члены общественного совета, представители этнокультурных объединений и молодежных организаций, советов аксакалов и матерей.

По итогам фестиваля определены и награждены победители в различных номинациях: «Самый молодой повар», «Самый возрастной повар», «Лучший повар года», «Любимец публики».

Награды международного фестиваля «Достық дастарханы – Шымкент палауы»

Это содержательное праздничное мероприятие стало особым культурным событием, позволившем общественности почувствовать вкус дружбы, глубоко укоренившейся на казахской земле. Оно стало не только ярким символом мира и согласия, но и показало плоды 30-летнего упорного труда Ассамблеи народа Казахстана в деле сохранения межнационального согласия в стране.

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