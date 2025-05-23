Гулянки на кортежах — это не только ярко и весело, но и очень опасно!

Внимание всем выпускникам и их родителям! Катание на кортежах — это не только ярко и весело, но и очень опасно!

Высокая скорость, плотное движение и отсутствие контроля часто приводят к серьёзным авариям и травмам.

Каждый год мы слышим о пострадавших и даже трагедиях из-за таких «забав».

Пожалуйста, помните: ваша жизнь и безопасность — главное!

Выбирайте ответственные способы празднования, берегите себя и своих близких. Веселье не должно превращаться в трагедию. Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения и не поддавайтесь на опасные провокации.