Еще один кортеж выпускников задержали в Туркестанской области

Со дня последнего звонка прошло чуть больше недели, а выпускники все еще отмечают школы. В Толебийском районе старшеклассники устроили беспредел на дорогах, выстроившись в единую колонну.

Это были 6 наполненных школьниками машин. В связи с участившимися случаями в области стартовал ОПМ «Месяц без дорожно-транспортных происшествий».

«Во время очередных отработок стражи порядка выявили водителей, допустивших нарушения правил перевозок, несоблюдая безопасность пассажиров при управлении автотранспортом. То есть, установили водителей автомашин «Tоyota Alphard», «Tоyota Land Сruzer 200», «Tоyota Camry», «Mersedes Benz», «Chevrolet Cruze» и «Ваз-21099»», — говорится в сообщении ДП Туркестанской области.

В отношении нарушителей составлены 4 административных протокола по ст. 590 ч. 5 КоАП РК, 7 — по ст. 593 ч. 1 и по ст. 595 ч. 1 КоАП РК — 3 адмпротокола. Автомобили водворили на штрафстоянку.