В Шымкенте гибнут дети из-за халатности взрослых

В этом году в Шымкенте в результате пожара погибли двое подростков. Кроме того, трое детей выпали из окон, двое из них скончались. Один ребенок был пяти лет, другой — всего трехлетний малыш. Об этом сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям. Специалисты призывают родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра.

Не оставлять детей без присмотра – призывают пожарные горожан. С начала года огонь унес жизни двух детей. Самое страшное, что дети, предоставленные сами себе, стали причиной собственной гибели.

Нурболат Педен, начальник управления пожарного надзора городского ДЧС: «В 2025 году в Шымкенте при пожаре погибли двое детей. Трагедия случилась в частном доме — дети играли в сарае с огнем. К сожалению, это закончилось трагедией. Чтобы избежать подобных случаев, мы организуем профилактические мероприятия и с детства приучаем детей к культуре безопасности».

Еще один источник опасности – вода. Беспечность граждан и игнорирование правил как правило, приводят к трагедиям. В прошлом году на территории города утонули двое, один из них — 15-летний подросток.

Нуржан Нурханулы, начальник управления гражданской защиты городского ДЧС: «В 2024 году за купание в запрещенных местах и нарушение мер безопасности 47 родителей были оштрафованы. Общая сумма взысканных штрафов составила около 850 тысяч тенге. С начала этого года в стране уже утонули более 30 человек, среди них есть и дети».

Напомнили спасатели и об опасности окон. С начала года трое детей выпали из окон, двое из них пяти и трех лет скончались.