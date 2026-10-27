30 квартир с правом выкупа распределили в Шымкенте

В Шымкенте 30 семей получили ключи от новых квартир, предоставленных в аренду с последующим правом выкупа.

Новое жильё расположено в многоэтажных домах в микрорайонах Бозарық и Асар-2. Квартиры подключены к необходимым инженерным коммуникациям и готовы к заселению.

Ключи новосёлам вручил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Жильё получили представители социально уязвимых категорий населения. Среди них — граждане с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, многодетные и неполные семьи.

Также квартиры предоставили лицам, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Квартиры переданы в аренду с правом выкупа. Такой механизм позволяет семьям проживать в предоставленном жилье и постепенно оформить его в собственность на предусмотренных программой условиях.

В акимате отмечают, что работа по обеспечению жильём граждан, состоящих на учёте и нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Шымкенте продолжается.

Новые дома в Бозарыке и Асар-2 стали ещё одной площадкой, где квартиры распределяются среди очередников различных социальных категорий.