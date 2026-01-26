Дроны над Шымкентом: спасатели получают помощь с неба

В Шымкенте теперь над городом «летают» помощники спасателей — автономные дроны, которые помогают вовремя выявлять пожары и другие чрезвычайные ситуации.

Как говорят в городском ДЧС, пилотный проект «Единая инфраструктура дронов» уже доказал свою эффективность. Беспилотники отслеживают лесостепные территории, контролируют строительство школ и дорог, проверяют состояние тепловых сетей и помогают выявлять нарушения правил пожарной безопасности и недропользования.

Во время пожара в ТРЦ BUY PARK именно дроны помогли специалистам ДЧС быстро оценить ситуацию и скоординировать действия экстренных служб.

На сегодня в городе установлено пять автономных станций, каждая с радиусом вылета до 5 километров.