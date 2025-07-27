МВД РК хочет навсегда убрать алкоголь с полок супермаркетов

МВД предлагает запретить продажу алкоголя в магазинах и супермаркетах.

Министр внутренних дел представил новые меры, направленные на снижение уровня алкоголизма и борьбу с нарушениями среди предпринимателей. Ержан Саденов выступил за ужесточение правил выдачи лицензий и возможность продавать алкоголь только в специализированных торговых точках с ограниченным графиком работы.

Ержан Саденов, министр внутренних дел РК: «В текущем году полицией пресечено 7 тысяч нарушений в сфере оборота алкоголя. На 370 млн тенге оштрафованы субъекты бизнеса, 2 252 – лишены лицензии. Однако некоторые из них получают новую лицензию на подставных лиц, а также под видом баров для торговли спиртным круглосуточно».

Казахстанцы разделились во мнении. Часть граждан поддерживает инициативу, особенно те, кто не употребляет спиртное. Однако другие опасаются, что ужесточение приведёт к росту подпольной продажи алкоголя.

«Чтобы не получилось так, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Если покупать алкоголь только в специализированных магазинах, классно, мне кажется будут меньше пить, но опять-таки, не будет ли подпольной продажи «, — говорит житель Шымкента.

«По моему мнению, это, наверное, повлияет, но, не думаю, что на всех, потому что люди найдут способ, если захотят пить», — уверена жительница города.

В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» уверены: подобные меры вряд ли снизят потребление алкоголя, но могут стать угрозой для легального бизнеса, и повлечь экономические потери для розничной торговли.

«Данная инициатива имеет признаки создания привилегированного положения отдельных субъектов предпринимательства, а предпринимательский кодекс запрещает данную инициативу. Мультипликативный эффект, есть производители, поэтому не только продажа, но и производство может страдать, а значит сокращение поступления налогов, рабочие места», — считает эксперт 1 категории департамента торговли НПП РК «Атамекен» Олжас Сагитов.

В палате полагают, что превентивные меры МВД уже работают, все больше населенных пунктов отказываются от продажи и употребления алкоголя. При этом подобный закон может повлечь за собой реализацию подпольного производства и сбыта некачественного алкоголя, что несёт ещё большую угрозу для здоровья и безопасности граждан.