Толебийский район очищают от мусора и от нарушителей

Во исполнение поручения Президента программа «Таза Қазақстан» активно реализуется в Толебийском районе. В рамках проекта первый заместитель акима Туркестанской области Зулпыхар Жолдасов совершил рабочую поездку и проконтролировал ход благоустроительных работ.

В мероприятии приняли участие 130 человек, было задействовано 2 единицы спецтехники. Очищены 6,5 километра береговой линии реки и 12 километров автодорог районного значения. В итоге вывезено 7 тонн мусора.

Зулпыхар Жолдасов, первый заместитель акима Туркестанской области: «Толебийский район — регион с живописной природой и высоким экологическим потенциалом. Сохранять его чистоту — задача не только жителей района, но и всей области. Сегодняшняя инициатива — это конкретный шаг, отражающий заботливое отношение к природе и патриотизм каждого гражданина. В районе проведены масштабные мероприятия: уборка мусора, очистка рек и озёр. Это не разовая акция, а часть долгосрочной и системной работы. В связи с этим мы призываем всех граждан, учреждения и организации, особенно молодёжь, активно участвовать в подобных благих инициативах. Кроме того, меры по предупреждению пожаров должны находиться под строгим контролем».

Также, с начала года, за нарушение правил благоустройства и загрязнение общественных мест в Толебийском районе было вынесено 130 предупреждений и составлено 642 административных протокола. По ним наложены штрафы на общую сумму 11,3 миллиона тенге, из которых уже взыскано 9,2 миллиона.