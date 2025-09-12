Кочевой дух: супруги едут в Астану на лошадях

Куанбек Тусипханулы и Жайна Еркинкызы вышли в путь 8 августа. Пара пересекла границу через КПП Хоргос. Супруги преодолели почти 900 километров до пропускного пункта. Дорога до села Жармухамбет в Алматинской области заняла больше недели. Куанбек и Жайна стараются проходить по 50 километров в день.

Куанбек Тусипханулы, путешественник: «Своими действиями мы хотим внести вклад в дружбу между двумя странами, а также показать красоту казахской культуры и традиций, прославить стойкость кочевого народа, который веками жил в седле. Этим мы хотим вдохновить молодёжь, показать пример терпения и мужества».

Супруги вместе уже 12 лет. Дома занимаются коневодством и хозяйством. Идея странствовать верхом возникла четыре года назад. Тогда они прошли 4000 километров до Пекина за 74 дня. В путешествиях пара останавливается в ближайших населённых пунктах, когда лошади устают.

Жайна Еркинкызы, путешественница: «Казахстанцы встречают нас с почётом: женщины угощают и помогают, аксакалы благословляют в дальнейший путь. Для нас поездка, словно один большой праздник. Мы впервые направляемся в Астану верхом и я очень жду этой встречи».

Сегодня супруги снова отправились в сторону столицы. До Астаны остаётся 1250 километров. Пара планирует пройти этот путь за месяц, а затем вернуться домой уже на автомашине.