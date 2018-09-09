В Туркестанской области задержали супружескую пару, промышлявшую кражами из сельских домов, сообщает собкор Timeskz.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Муж и жена — жители Туркестанской области облюбовали соседствующий с Шымкентом Ордабасинский район.

Они выбирали дома побогаче. Стучали в ворота, представляясь по разному: и реализаторами, и ремонтниками, и т. д. Главной их задачей было попасть в чужие хоромы.

Оказавшись в доме, гостья начинала разговорами отвлекать хозяев, а ее супружник выглядывал, что бы прикарманить. Потом потихоньку забирал все, что плохо лежит: телефоны, деньги, оставленные на виду, кошельки и прочие мелкие ценные предметы.

После очередного их визита, хозяйка сразу заметила, что пропал дорогой сотовый телефон. Она сразу обратилась в полицию и криминальную парочку быстро задержали.

— Уже установлена их причастность еще к двум подобным кражам, — сообщили в полицейском ведомстве. — Проводится досудебное расследование. Устанавливается причастность супругов к другим аналогичным кражам в районе.