«Ген свободы» – именно так называет свой проект пара из Казахстана, которая отправилась в кругосветное путешествие, сообщает «Хабар 24».

Зобар и Надя собираются объехать пол земного шара, а каждому с кем они познакомятся, рассказать о нашей стране.

Их цель – популяризировать культуру и достопримечательности Казахстана за границей. Наши путешественники уже побывали в Венгрии, Польше, Чехии, а сейчас находятся в Германии. Впереди ещё 25 стран, среди которых Бразилия, Боливия, Мексика и США. А еще пара своим примером хочет показать, что для путешествий не нужно много денег. Ребята знают всё о том, где лучше доехать автостопом, как подешевле найти здоровую пищу, где можно бесплатно переночевать и как быстро оформить визы в десятки стран.

Надя Войцеховская, путешественница: — Мы два месяца путешествуем, и мы ещё ни разу не потратили на жильё. Постоянно общаемся с местными жителями, ходим на местные тусовки. Немногие знают Казахстан, им очень интересно слушать про то, что у нас так много национальностей, все вместе дружно уживаются. И многие после наших рассказов говорят, что хотели бы побывать в нашей стране.

Зобар Ядигаров, путешественник: — Обычно когда мы рассказываем о Казахстане, люди приятно удивляются и говорят, что они не знали, что Казахстан на самом деле такая интересная страна. Потому что мы им показываем фотографии, рассказываем, что у нас есть шикарнейшая природа, что у нас очень благоустроенные города.