О состоянии выжившей в пожаре 7-летней девочки рассказал вице-министр здравоохранения

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев озвучил актуальную информацию о состоянии трёх человек, выживших при крупном пожаре в частном доме в селе Алгабас Туркестанской области.

По словам Тимура Султангазиева, двое взрослых, доставленных в больницу, находятся в стабильном состоянии. Все пострадавшие переведены в медицинские учреждения Шымкента, где получают необходимое лечение. Однако состояние 7-летнего ребенка пока тяжелое.

«Министерство держит состояние трёх человек под постоянным контролем. Состояние ребёнка очень тяжёлое. К лечению подключены специалисты из Алматы, они регулярно консультируют врачей. В Шымкент также прибыли профильные специалисты, скорректировали лечение и продолжают наблюдать за состоянием. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме. Этот вопрос находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения», — сообщил он на брифинге в Сенате.

Напомним, 18 ноября ранним утром, в селе Алгабас Туркестанской области произошла страшная трагедия. Сгорел дом, погибли 12 человек, 9 из которых дети. Трое выжили, это мужчина 1986 года, женщина 1990 года и ребенок 2018 года.