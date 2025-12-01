Врачи сообщили о смерти 7-летней девочки, пострадавшей в пожаре в селе Алгабас

Девочка 2018 года рождения, получившая тяжелые травмы в результате пожара в частном доме в селе Алгабас Туркестанской области, скончалась в больнице. Об этом сообщили в областном управлении здравоохранения, передает OTYRAR.

По данным ведомства, медики констатировали смерть ребенка 30 ноября.

«30 ноября 2025 года скончалась пациентка 2018 года рождения, доставленная в крайне тяжёлом состоянии после пожара в Жетысайском районе. Несмотря на проведение интенсивной терапии, консультации профильных специалистов и проведение полного комплекса реанимационных и дезинтоксикационных мероприятий, вывести пациентку из состояния поражения центральной нервной системы, к сожалению, не удалось», — сообщили в управлении.

Управление здравоохранения Туркестанской области редакция OTYRAR выражает соболезнования семье и близким ребенка.