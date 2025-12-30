Более 10 тысяч шымкентцев уже покатались на коньках под открытым небом

Катки под открытым небом стали приятной неожиданностью для жителей Шымкента и гостей города.

Ледовые площадки вызвали настоящий ажиотаж: в городе, где зима бывает нечасто, люди выстраиваются в очереди, чтобы покататься на коньках.

Проект реализован при поддержке спонсоров и направлен на популяризацию зимних видов спорта, а также на формирование экологической культуры среди населения.

Специальная система охлаждения позволяет льду не таять при любой погоде. Каждые два часа катание приостанавливается для очистки поверхности. В распоряжении горожан — четыре катка, которые работают бесплатно с обеда и до 00:30.

Если собственных коньков нет, их можно взять в аренду по доступным ценам. Средства, вырученные от проката, направляются на содержание катков.

Стоимость услуг:

Вход на сеанс — бесплатно

Прокат коньков — 1500 тг

«Помогайка» (1 час) — 1000 тг

Инструктор:

30 минут — 3000 тг

60 минут — 4000 тг

Более 10 тысяч посетителей за короткое время

Директор «Ледового дворца» Ержан Мухиддин отметил, что с момента открытия катков на лёд уже вышли более 10 тысяч человек. Именно он предложил формат массовых катаний под открытым небом.

«Два катка, открытые возле горакимата, занимают площадь 3600 квадратных метров. Каток возле Ледового дворца — 350 квадратных метров, на Арбате — 1800 квадратных метров. Особое внимание уделяется безопасности посетителей. Здесь работают профессиональные инструкторы, а поверхность льда регулярно очищается специальной техникой», — подчеркнул Ержан Мухиддин.

Созданием катков занимаются две компании из Алматы. Первый каток начал работу в начале декабря. Житель города Аслан Абжаппар признаётся, что сначала не поверил в запуск проекта, но с нетерпением ждал открытия.

«Настроение отличное. Я здесь впервые, пришёл с друзьями — нам очень понравилось. Главное — тепло одеться и соблюдать меры безопасности. Для меня это самое важное», — делится Аслан.

Каток возле Дворца спорта способен принимать до 20–30 тысяч посетителей в месяц, а ледовые городки на Арбате и площади «Астана» — до 50–60 тысяч человек. Жители города надеются, что катки под открытым небом станут доброй ежегодной предновогодней традицией.