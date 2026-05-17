Почти у каждого второго взрослого в Казахстане повышенное давление

Ежегодно 17 мая во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Основная цель даты — повышение информированности населения о рисках повышенного артериального давления, а также профилактика инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых осложнений.

Артериальная гипертония остается одной из ведущих причин преждевременной смертности и инвалидизации. Повышенное давление является ключевым фактором риска развития инфаркта миокарда, инсульта, хронической сердечной недостаточности, заболеваний почек и сосудистой деменции.

Опасность заболевания заключается в его длительном бессимптомном течении, из-за чего гипертонию часто называют «тихим убийцей». В связи с этим контроль артериального давления является важной задачей системы общественного здравоохранения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, распространенность артериальной гипертонии среди взрослого населения Казахстана составляет около 42%, то есть почти каждый второй взрослый имеет повышенные показатели давления.

По итогам 2025 года на диспансерном учете с диагнозом «артериальная гипертония» в стране состоит 1 776 876 пациентов, что подтверждает масштаб распространенности заболевания и нагрузку на систему здравоохранения.

В Казахстане реализуется комплекс мер по профилактике и раннему выявлению болезней системы кровообращения. Скрининговые программы позволяют выявлять гипертонию на ранних стадиях на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Также важную роль играет амбулаторное лекарственное обеспечение в рамках ОСМС, обеспечивающее пациентов необходимыми препаратами и постоянным медицинским наблюдением.

Благодаря проводимой работе отмечается снижение заболеваемости болезнями системы кровообращения: по итогам 2025 года показатель снизился на 5,5%, а смертность составила 148,8 случая на 100 тысяч населения.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что регулярный контроль артериального давления, здоровый образ жизни, своевременное обращение к врачу и соблюдение назначенной терапии позволяют существенно снизить риск тяжелых осложнений.