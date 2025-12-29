Еще один универсальный комплекс экстренных служб открыли в Шымкенте

В микрорайоне Сауле города Шымкента введён в эксплуатацию современный универсальный комплекс экстренных служб, объединивший подразделения противопожарной службы, скорой медицинской помощи и полиции, передает OTYRAR.

Торжественную церемонию открытия объекта провёл вице-министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор Кеген Турсынбаев.

На территории комплекса размещены пожарная часть №11, пост полиции и бригада скорой медицинской помощи. Для обеспечения полноценной работы созданы все необходимые условия: служебные и бытовые помещения, пост газодымозащитной службы, учебный класс, столовая, учебно-тренировочная башня и спортивная площадка. Также предусмотрены гараж на два специализированных автомобиля и навесы для техники.

Отмечается, что новый комплекс позволит значительно сократить время прибытия экстренных служб к месту происшествия и обеспечит защиту восьми населённых пунктов с общей численностью населения 74 868 человек.

Создание универсального центра направлено на укрепление системы безопасности мегаполиса и повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации. Интегрированная модель размещения служб обеспечивает скоординированные действия по единому алгоритму, что позволяет повысить эффективность оказания помощи населению и минимизировать последствия ЧС.