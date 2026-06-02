В Туркестане открыли современную детскую библиотеку с фондом свыше 220 тысяч книг

Новое здание областной детской библиотеки имени Ыбырая Алтынсарина введено в эксплуатацию. В ее фонде хранится более 220 тысяч книг. В прошлом году наряду с библиотеками были построены и введены в эксплуатацию 6 домов культуры, сейчас ведется строительство еще 10 культурных объектов.

Аким Туркестанской области напомнил, что в этом году библиотека отмечает свое 65-летие и открытие нового здания является знаковым событием для духовной жизни области. Тем более сейчас, когда чтению в Казахстане уделяется особое внимание — мы должны стать читающей нацией.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Библиотека — это не просто место хранения книг. Это духовная сокровищница нации и золотая колыбель воспитания. Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая отметил: «Только читающая нация способна построить по-настоящему интеллектуальное общество. Это основа духовного развития страны». Тем самым была подчеркнута важная роль библиотек в жизни общества. Особенно важно пробуждать у молодежи интерес к книге и воспитывать ее в правильном направлении, ведь это является значимой инвестицией в будущее».

Новая библиотека открыта для детей. Прививать вкус к чтению, интереса к знаниям и книгам, развитию творческих способностей, нужно с малых лет. И здесь важна роль не только государства, но и семьи.

Женисбек Мауленкулов председатель ОО «Организация ветеранов» Туркестанской области: «Казахский народ всегда ценил книгу. Сам Ыбрай Алтынсарин призывал к знаниям словами: «Давайте, дети, учиться». Библиотека, открывающаяся сегодня, является продолжением этого благородного пути, духовным центром. Это не просто место для хранения книг. Это священное пространство, предназначенное для развития мышления человека, раскрытия творческого потенциала и передачи национальных ценностей будущим поколениям».

Библиотека способна одновременно принять до 100 читателей. Здесь работают более 50 специалистов. Сегодня в Туркестанской области функционирует 390 библиотек, общий книжный фонд превышает 6 миллионов экземпляров.