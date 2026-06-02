Названы самые загруженные платные дороги Казахстана в 2026 году

С начала 2026 года на платных автомобильных дорогах Казахстана зафиксировано более 28 млн проездов.

В стране функционируют 26 платных участков республиканского значения общей протяжённостью 4 883 км.

Наибольшая транспортная активность традиционно наблюдается на направлениях, соединяющих крупные города, приграничные пункты пропуска, промышленные и туристические зоны. Лидером по количеству проездов стал участок Алматы – Конаев, где с начала года зафиксировано 4,3 млн проездов.

В тройку наиболее загруженных также вошли направления Шымкент – граница Узбекистана (3,7 млн проездов) и Шымкент – Тараз (2,5 млн проездов). Высокий трафик на этих маршрутах связан с интенсивным пассажирским и грузовым движением, а также их ключевой ролью в обеспечении межрегионального и международного сообщения.

Рейтинг платных участков по количеству проездов с начала 2026 года:

1. Алматы – Конаев — 4,3 млн

2. Шымкент – граница Узбекистана — 3,7 млн

3. Шымкент – Тараз — 2,5 млн

4. Тараз – Кайнар — 2,1 млн

5. Шымкент – Кызылорда — 1,8 млн

6. Конаев – Талдыкорган — 1,4 млн

7. Астана – Темиртау — 1,4 млн

8. Астана – Щучинск — 1,3 млн

9. Обход города Тараз — 1,03 млн

10. Алматы – Хоргос — 1,005 млн

11. Костанай – Денисовка — 968 тыс.

12. Астана – Павлодар — 872 тыс.

13. Щучинск – Кокшетау — 818 тыс.

14. Кокшетау – Петропавловск — 676 тыс.

15. Кызылорда – Аральск — 667 тыс.

16. Балхаш – Бурылбайтал — 620 тыс.

17. Актобе – граница РФ (Оренбург) — 532 тыс.

18. Павлодар – Семей – Калбатау — 442,6 тыс.

19. Шу – Бурылбайтал — 354 тыс.

20. Костанай – граница РФ (Троицк) — 343 тыс.

21. Кандыагаш – Макат — 323 тыс.

22. Павлодар – граница РФ (Омск) — 319 тыс.

23. Уральск – граница РФ (Самара) — 255 тыс.

24. Уральск – граница РФ (Саратов) — 213 тыс.

25. Ушарал – Достык — 133 тыс.

26. Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана) — 59 тыс.