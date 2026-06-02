Транспортные полицейские пресекли незаконный ввоз религиозной литературы в аэропорту Шымкента

В международном аэропорту Шымкента сотрудники управления полиции на транспорте выявили факт нарушения законодательства РК, связанный с ввозом религиозной литературы.

При проведении досмотровых мероприятий по прибытии международного рейса сообщением «Шарм-эш-Шейх – Шымкент» транспортными полицейскими был установлен и задержан 31-летний иностранный гражданин.

В ходе проверки его багажа обнаружено и изъято 65 экземпляров книг религиозного содержания.

По данному факту иностранный гражданин привлечен к ответственности за нарушение установленных законодательством Республики Казахстан требований к ввозу религиозной литературы.

Сотрудники транспортной полиции призывают граждан и гостей страны соблюдать требования действующего законодательства при пересечении государственной границы и перевозке материалов религиозного содержания.