Шымкент занимает второе место в стране по росту занятости в секторе МСБ

Редактор Юлия Машковская
Фото Otyrar

В Шымкенте объём продукции, произведённой субъектами малого и среднего бизнеса (МСБ), по итогам прошлого года составил 4 трлн. 684 млрд. тенге. По сравнению с предыдущим периодом показатель увеличился на 34,5%.

Следует отметить, в сфере малого и среднего предпринимательства занято порядка 259 тыс. человек. Рост занятости составил 5,9%, благодаря чему Шымкент занял второе место среди регионов страны по данному показателю, сообщает пресс-служба акима города Шымкента.

На сегодняшний день в мегаполисе осуществляют деятельность 141 957 субъектов МСБ.

Работа по дальнейшему развитию предпринимательства, поддержке бизнеса и формированию благоприятной деловой среды в городе будет продолжена на системной основе.

