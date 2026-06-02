Подросток в Шымкенте попал в больницу после укуса скорпиона

Экстренная госпитализация потребовалась 14-летнему жителю Шымкента после укуса скорпиона. У подростка стремительно развилась тяжелая реакция: началось онемение конечностей и возникли проблемы с дыханием. Понимая, что терять время нельзя, родители приняли решение везти сына в больницу самостоятельно.

Доставить ребенка в медучреждение максимально оперативно помогли сотрудники полиции, которые сопроводили машину с пострадавшим. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает. Его состояние оценивается как хорошее.

Мадина Ермаханбетова, главный врач городского центра гипербарической оксигенации имени т. Орынбаева: «Пациент поступил в больницу 29 мая в состоянии средней степени тяжести и был немедленно госпитализирован в токсикологическое отделение. Уже на следующий день, после выраженного улучшения состояния, мы выписали его домой. С начала сезона стационарное лечение после укусов скорпионов у нас получили 37 пациентов. Еще 102 человека прошли лечение амбулаторно».

По словам специалистов, укус скорпиона вызывает резкий и сильный болевой синдром. В подобной ситуации важно действовать без паники: пострадавшего необходимо переместить в безопасное место, промыть рану чистой водой и приложить холод. Чтобы замедлить распространение токсинов по организму, поврежденную конечность следует иммобилизовать, то есть зафиксировать в неподвижном состоянии.

Квалифицированная медицинская помощь обязательна, поскольку для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями такие укусы представляют повышенную опасность

Мадина Ермаханбетова, главный врач городского центра гипербарической оксигенации имени т. Орынбаева: «Могут проявляться такие симптомы, как головокружение, рвота и выраженная головная боль. В качестве первой помощи в домашних условиях можно принять обезболивающие препараты, чтобы частично облегчить состояние до осмотра врача».

Чтобы минимизировать риски, эксперты рекомендуют соблюдать осторожность в местах с густой растительностью и носить закрытую обувь. Одежду и обувь, оставленные на улице, перед возвращением в дом необходимо тщательно проверять.

Также снизить вероятность опасного соседства помогает регулярная очистка придомовой территории от мусора и своевременное заделывание трещин в стенах.