Гордость Туркестана: талантливые школьники встретились с заместителем акима области

Еще одна встреча была организована с одарёнными детьми. Заместитель акима Туркестанской области Еркебулан Даулбаев встретился с 40 учащимися — победителями международных и республиканских олимпиад, конкурсов в области образования, науки, искусства и спорта.

Их достижения являются гордостью не только региона, но и всей страны.

Еркебулан Даулбаев, заместитель акима Туркестанской области: «Очень рад сегодня встретиться с вами в таком свободном формате и открыто пообщаться. Священная земля Туркестана издревле является центром образования, науки и культуры. Для достижения поставленных целей прежде всего необходимо получать знания. Нужно постоянно стремиться к новым знаниям, учиться и саморазвиваться. Любой успех требует настойчивости и трудолюбия. Важно обдумывать каждый свой шаг и эффективно планировать своё время. Ребёнок, получивший благословение родителей, всегда будет иметь открытую дорогу в жизни. Поэтому стремитесь оправдать надежды своих родителей и заслужить их доброе напутствие. Пусть ваши мечты будут ясными, а цели — высокими»!

Во время встречи дети сделали ряд интересных предложений, встречи в таком формате будут продолжены.