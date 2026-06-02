Каждый ребенок талантлив: в Туркестане прошла акция в поддержку особенных детей

«Безграничный мир» для детей с особыми образовательными потребностями. В Туркестане провели специальную акцию для поддержки их творческих и спортивных достижений, создания необходимых условий для интеграции в общественную жизнь.

Гостям была представлена выставка декоративно-прикладного творчества от особых детей. Работы юных мастеров говорят о недюжинном таланте и творческом потенциале. За изделиями стоит трудолюбие и стремление к самореализации.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Нет большего счастья, чем видеть искренние улыбки и радость детей. Сегодняшний вечер посвящен нашим особенным детям, которые своим мужеством, упорством и жизнелюбием показывают пример для окружающих. Ваше стремление к жизни, настойчивость и целеустремленность вызывают искреннее восхищение и уважение. Глава государства уделяет особое внимание вопросам всесторонней поддержки детей с особыми потребностями. Сегодня в области успешно функционируют реабилитационные центры и центры «Қамқорлық», оказывающие помощь тысячам детей. Работа по формированию инклюзивного общества будет продолжена. Дорогие дети! Искренне желаю, чтобы ваши мечты обязательно сбылись, а впереди вас ждали новые достижения и победы».

Глава региона ответил на вопросы юных туркестанцев и сфотографировался с участниками праздника. Праздник стал подтверждением того, что каждый ребенок, независимо от особенностей развития, обладает уникальными талантами и безграничными возможностями для самореализации.