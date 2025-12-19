Этническая мода из Шымкента выходит на международные подиумы

Национальные орнаменты сегодня стали неотъемлемой частью казахстанской идентичности. Их всё чаще носит молодежь: традиционные линии и узоры гармонично сочетаются с актуальными формами и силуэтами.

При этом казахстанский этнический стиль выходит и за пределы страны. Как в Шымкенте вносят традиции в повседневный стиль?

В работах дизайнера Асель Анвар геометрия и орнаменты тесно переплетаются с современностью. Девушка говорит, она изучала тюркские культуры и искусство древнего ковроткачества. Традиционные узоры, прошедшие через века, дизайнер переосмыслила и объединила в единую концепцию, передав их язык через современные формы, силуэты и фактуры.

«У меня возникла идея, чтобы передать это в современной интерпретации, чтобы собрать современные образы с традиционным уклоном. Киргизское, таджикское, все эти культуры были связаны геометрическим узором, и чтобы не быть только в казахском направлении я решила внедрить эти геометрические узоры», — говорит Асель Анвар, дизайнер.

Владелица бренда, дизайнер Жанна Елтанова отмечает: национальный стиль давно пользуется популярностью. Одна из целей ее бренда состоит в том, чтобы этнический принт вышел за рамки подиумов и дизайнерских показов и стал частью повседневной жизни.

Такая накидка уместна в любой ситуации: она одинаково хорошо смотрится и на мероприятии и на работе. Универсальный орнамент дополняет любой стиль, добавляя образу характер и изящество.

В коллекциях бренда: платки и шарфы, накидки, а также текстиль для дома, выполненные в этническом стиле. Каждое изделие сочетает в себе эстетику традиций и современный взгляд на моду. Сейчас команда бренда активно работает над созданием зимней коллекции, где национальные мотивы зазвучат ещё глубже и теплее.

«Тенденция на национальный, этнический стиль востребована. Даже не только наши казахстанские модницы, но и из зарубежа. Я не устаю повторять, что если раньше мы смотрели на Европу, сейчас Европа смотрит на нас», — говорит Жанна Елтанова, владелица бренда.

Работы казахстанского бренда уже успели увидеть на международных подиумах. Коллекции представляли в Милане, Франции, Дубае и на ряде престижных модных площадках. Верность традиционному стилю неизменно заставляет говорить о себе в мировом модном пространстве.