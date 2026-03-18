В выставочном центре Көрме прошло яркое и колоритное событие, посвящённое Дню национальной одежды. На сцене развернулся красочный модный показ, где были представлены лучшие образцы казахского традиционного костюма. В тёплый весенний день зрители смогли прикоснуться к богатому культурному наследию народа, а также приобрести оригинальную одежду.

Модный показ ко Дню национальной одежды объединил 11 дизайнеров. Они представили по настоящему изысканные изделия — от чапанов и камзолов, до оригинальных головных уборов. Понравившуюся модель гости показа, могли приобрести сразу после завершения дефиле.

Дизайнер: «Дизайн одежды был моей мечтой с детства, и сейчас я продолжаю развиваться в этом направлении. Наши изделия шьются из натурального бархата. В своё время такую ткань носили знатные казахские женщины. Особенность наших изделий — ручная работа, качественные материалы и использование натуральных камней».

Популяризация национальных ценностей и знакомство молодого поколения с казахскими традициями — главная цель мероприятия. Одежда в национальном стиле представлена не только для взрослых, но и для детей.

Бауыржан Орынтаев, руководитель городского управления культуры, развития языков и архивов:

«Этот год объявлен Президентом годом цифрового Казахстана. В рамках проектов “Digital Kazakhstan” и “Digital Nauryz” мы отмечаем этот день. Будут представлены коллекции шести брендов для детей. Мы планируем продвигать национальную одежду среди подростков и детей, а также развивать систему продаж».

Посетители выставки высоко оценили красоту нарядов и их адаптацию к современности. Одежда подходит не только для праздников, но и для повседневной жизни.