Казахстанцы скоро поедут в поездах нового поколения

Первые вагоны отечественного производства будут переданы АО «Пассажирские перевозки» уже в этом месяце.

Их изготовили на заводе ТОО «Штадлер Казахстан» в Астане, и недавно их официально представили.

В 2025 году планируется получить первую партию вагонов, а к 2030 году в эксплуатацию будет введено 557 новых составов, что полностью обновит парк Национального перевозчика.

Новый плацкартный вагон Stadler рассчитан на 58 пассажиров и создан для максимального комфорта:

Просторные и светлые верхние полки, стеллажи для багажа;

Каждое место оснащено светом, розеткой 220V, USB и USB-C, индивидуальной вешалкой;

Дополнительные места у окна трансформируются в стол или кровать;

Под сидениями увеличено пространство для чемоданов, центральный стол выдерживает до 200 кг;

В вагоне есть 2 санузла, пеленальный столик, детское кресло, видеонаблюдение и Wi-Fi;

У проводника отдельная зона отдыха, кухня и панель управления.

Преимущества новых вагонов:

Современные инженерные решения для комфорта и безопасности пассажиров;

Адаптация к эксплуатации в сложных климатических условиях, срок службы — 40 лет;

Разнообразие: купейные, плацкартные и специализированные вагоны для маломобильных пассажиров;

Полное техническое обслуживание на протяжении 20 лет.

С 2026 года новые составы будут обслуживать маршруты:

№3/4 «Астана – Алматы»

№353/354 «Астана – Семей»

№85/86 «Астана – Шымкент»

№47/48 «Астана – Атырау»

Эти новые вагоны обеспечат пассажирам современный уровень комфорта и сделают поездки по Казахстану ещё удобнее.