За подмену коллеги теперь будут платить

С этого лета в Казахстане начали действовать изменения в трудовом кодексе, которые должны защитить работников от бесплатного выполнения чужих обязанностей. Теперь работодатели обязаны доплачивать сотрудникам, если они временно замещают коллег, ушедших в отпуск, на больничный или отсутствующих по другим причинам.

Ранее многие компании обходили это требование. Новые правила уже вызвали споры: одни считают их защитой прав работников, другие, дополнительной нагрузкой для бизнеса.

Знакомая многим ситуации, коллега ушёл в отпуск или на больничный, а его обязанности незаметно перекочевали к вам. Работы стало вдвое больше, вот только зарплата осталась прежней. Так, признаются казахстанцы, происходит довольно часто.

«Иногда приходится заменять, но за это не платят, я считаю это несправедливо, работаешь за двоих а получаешь одну зарплату», — говорит жительница Шымкента.

«У нас гонорарная система и когда коллега уходит в отпуск я иногда даже больше получаю», — житель Шымкента.

Ранее в трудовом кодексе была оговорка, если выполнение обязанностей отсутствующего сотрудника прописано в должностной инструкции, доплачивать за дополнительную работу не нужно. Этой строчкой многие и пользовались. Теперь эту норму исключили, а значит, за замещение сотрудника работодатель обязан платить дополнительно.

«Единственное, что закон не урегулировал в каком же размере доплата, то есть по договоренности. Какая тут будет договоренность? Хотя бы написали бы, если мы говорим о защите прав работников, наверное, надо было хотя бы написать, что не менее 50% от зарплаты того работника должны доплачивать. Больше можно, но меньше нельзя. А раз минимума нет, то могут и на 5%», — Сергей Уткин, юрист.

Впрочем, не все эксперты поддержали нововведение безоговорочно. Некоторые считают, что бизнес и без того находится под серьёзным давлением. Ведь отпуск, больничный или непредвиденные обстоятельства случаются у каждого. И наказывать работодателя за каждую форс-мажорную ситуацию, по их мнению, тоже не совсем справедливо.

«Человек, который заменяет, он же также возьмет отпуск, правильно? У нас же отпуск единый для всех. Поэтому это без разницы. Другое дело, что может он за своего начальника, например, отработал, да, где разница в зарплате будет. Но обычно, если это действительно так, и если это действительно большая нагрузка, работодатель, он же не дурак, бизнесмен, он никогда не дурак. Он тоже может компенсировать это в виде премии», — Алма Жандаулетова, директор рекрутингового агентства .

Тем временем трудовые инспекторы без работы не сидят. Только за первый квартал этого года они рассмотрели свыше 16 тысяч обращений граждан, выявили более двух тысяч нарушений трудового законодательства и выписали штрафов почти на 136 миллионов тенге.