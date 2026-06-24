Безопасность детей во время летних каникул: кто несет ответственность?

Безопасность детей во время летних каникул стала главной темой специального брифинга в Шымкенте. Представители профильных ведомств рассказали о мерах, направленных на предотвращение несчастных случаев и защиту жизни и здоровья несовершеннолетних. Особый акцент был сделан на ответственности родителей, ведь именно взрослые играют ключевую роль в обеспечении безопасности детей.

Специалисты подчеркивают: главная ответственность за безопасность детей лежит на родителях. Однако практика показывает, что многие несовершеннолетние по-прежнему остаются без должного контроля со стороны взрослых, в том числе в позднее вечернее и ночное время. Подобная беспечность нередко становится причиной правонарушений, несчастных случаев и даже трагедий.

«С начала года в результате ночных рейдов выявлены 392 подростка, находившихся после 22:00 в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей. Кроме того, после 23:00 вне дома были обнаружены более 5500 несовершеннолетних. Это не просто статистика. За каждой такой цифрой стоит потенциальное правонарушение, а зачастую и возможность предотвратить беду в семье или уберечь подростка от опасности», — Сапаргали Мамытов, начальник отдела управления общественной безопасности ДП.

Особое внимание в летний период уделяется безопасности на воде. Несмотря на усиленный контроль за деятельностью бассейнов и зон отдыха, полностью исключить трагические случаи пока не удается. Недавняя гибель ребенка в одной из зон отдыха вновь напомнила о необходимости строгого соблюдения требований безопасности.

В настоящее время уполномоченные органы проводят проверки объектов на соответствие законодательным нормам, санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также оценивают состояние инфраструктуры и организацию мер безопасности для посетителей.

«По факту гибели ребенка на территории зоны отдыха «Рауан Ранч» зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 306 уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводится досудебное расследование. Ход следствия находится на особом контроле прокурора города», — Кайсар Калдыбаев, старший помощник прокурора Шымкента.

По словам специалистов, безопасность ребенка — это общая задача семьи, государства и общества. Однако именно родители должны первыми позаботиться о том, чтобы дети не оставались без присмотра и соблюдали элементарные правила безопасности.

«Каждый ребенок — наш общий ребенок. Дети, оставшиеся без попечения родителей, не остаются без поддержки государства. Наша задача — обеспечить им воспитание, образование и безопасность. Только совместными усилиями государственных органов, общественности и средств массовой информации мы сможем эффективно защищать интересы детей», — Молдир Кеуенова, руководитель управления по защите прав детей Шымкента.

Профилактическая работа по обеспечению безопасности детей в Шымкенте будет продолжена на протяжении всего летнего сезона. Между тем специалисты призывают родителей не терять бдительности: знать, где находятся их дети, с кем проводят время и чем занимаются. Ведь предотвратить опасность всегда проще, чем бороться с ее последствиями.