Новый налоговый кодекс обсуждают в Шымкенте

В Шымкенте в рамках республиканской акции «Народный бухгалтер» состоялся семинар, посвящённый новым нормам налогового кодекса. Представители государственных органов, предприниматели и бухгалтеры обсудили первые результаты работы по новым правилам, а также изменения, затронувшие налоговую отчётность и цифровые сервисы.

В Шымкенте в рамках республиканской акции «Народный бухгалтер» прошел семинар. Мероприятие было организовано компанией MyBuh.kz совместно с Комитетом государственных доходов. В нём приняли участие предприниматели и бухгалтеры города, которые обсудили практические аспекты применения норм нового Налогового кодекса.

«Предприниматели и бухгалтеры уже полгода работают по новому Налоговому кодексу. Сейчас важно подвести первые итоги, обсудить, какие результаты достигнуты, какие нормы оказались эффективными, а какие вызывают вопросы у бизнеса. Государство не просто принимает законы, но и стремится услышать мнение граждан после их внедрения на практике. Одним из наиболее значимых изменений стала обновлённая система налогового декларирования. Существенные нововведения коснулись предпринимателей, работающих в общеустановленном режиме налогообложения. Это достаточно сложные изменения. Сегодня многие налогоплательщики одновременно уплачивают налог на добавленную стоимость и налоги по общеустановленному режиму», — Бахытжан Жангазинова, налоговый консультант.

В ходе встречи специалисты рассказали об основных изменениях в налоговой системе, вступивших в силу в этом году. Участникам разъяснили обновления электронных сервисов для бизнеса, механизмы автоматизации налогового контроля и инструменты упрощения налоговой отчётности в цифровом формате. Кроме того, была представлена информация о развитии кабинета налогоплательщика и системы электронных счетов-фактур.

«Мы уже шесть месяцев живём и работаем по новому Налоговому кодексу. Сегодня представители Комитета государственных доходов рассказывают о том, какие изменения произошли и как к ним адаптировался бизнес. Мы ожидаем обратную связь от участников семинара. Новый кодекс и внедряемая система являются важным шагом вперёд. В дальнейшем это позволит интегрировать различные информационные системы и собирать всю необходимую информацию на единой платформе», — Мадина Амирбекова, руководитель бухгалтерского бюро.

Акция «Народный бухгалтер» проходит и в других регионах страны. Проект направлен на укрепление открытого диалога между государством и бизнесом, а также на повышение налоговой грамотности населения. В мероприятиях принимают участие сотни предпринимателей и специалистов.

Напомним, новый Налоговый кодекс был принят 18 июля 2025 года и полностью введён в действие с 1 января 2026 года.