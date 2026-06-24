Уклонение от уплаты алиментов обернулось уголовной ответственностью

Прокуратурой Сарыагашского района Туркестанской области проведен анализ исполнения судебных актов о взыскании алиментов.

Установлено, что должники, являясь трудоспособными, умышленно отказывались от трудоустройства и уклонялись от исполнения обязанностей по содержанию своих детей.

В результате принятых мер за последний год, 50 должников привлечены к административной ответственности по статье 669 КоАП Республики Казахстан.

Кроме того, 5 должников, злостно уклонявшихся от уплаты алиментов и игнорировавших требования судебных актов, привлечены к уголовной ответственности по статье 139 УК Республики Казахстан.

В отношении каждого должника, уклоняющегося от содержания своих детей, будут приниматься все предусмотренные законом меры.