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Уклонение от уплаты алиментов обернулось уголовной ответственностью

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Прокуратурой Сарыагашского района Туркестанской области проведен анализ исполнения судебных актов о взыскании алиментов.

Установлено, что должники, являясь трудоспособными, умышленно отказывались от трудоустройства и уклонялись от исполнения обязанностей по содержанию своих детей.

В результате принятых мер за последний год, 50 должников привлечены к административной ответственности по статье 669 КоАП Республики Казахстан.

Кроме того, 5 должников, злостно уклонявшихся от уплаты алиментов и игнорировавших требования судебных актов, привлечены к уголовной ответственности по статье 139 УК Республики Казахстан.

В отношении каждого должника, уклоняющегося от содержания своих детей, будут приниматься все предусмотренные законом меры.

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