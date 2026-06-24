В Шымкенте ужесточили меры в отношении граждан, не оплативших налоги на имущество и транспорт. Более 29 тысяч жителей задолжали по налогу на имущество около 230 миллионов тенге, а сумма долгов по транспортному налогу превысила 1 миллиард 700 миллионов тенге. Неплательщикам могут грозить блокировка банковских счетов, ограничения на имущество и запрет на выезд за границу.

Больше 29 тысяч жителей Шымкента не уплатили налог на имущество. Общая задолженность перед государством составила 230 миллионов тенге. Об этом рассказали в городском департаменте государственных доходов. Налог на имущество начисляется на жилые дома и дачные участки. Его размер рассчитывается исходя из оценочной стоимости объекта, на которую влияют местоположение недвижимости, год постройки, строительные материалы, площадь и степень износа.

В прошлом году обязанность по уплате налога на имущество была возложена более чем на 300 тысяч жителей Шымкента. Общая сумма начисленного налога составила 2,6 миллиарда тенге.

«Уведомления направляются налогоплательщикам через банки второго уровня. Срок уплаты налога на имущество — до 1 октября. После этого будут направлены официальные уведомления, на исполнение которых отводится 30 рабочих дней. Если задолженность не будет погашена, будут сформированы налоговые приказы и переданы судебным исполнителям. Далее применяются меры принудительного взыскания. Если сумма долга превышает 40 месячных расчетных показателей, гражданину может быть ограничен выезд за границу. Кроме того, блокируются банковские счета и накладываются ограничения на имущество. Чтобы избежать подобных неприятных последствий, призываем своевременно оплачивать налог на имущество», — пояснил Шокан Омарбек, руководитель департамента государственных доходов Шымкента.

Немало шымкентцев не оплатили и транспортный налог, сумма внушительная — на 1 миллиард 700 миллионов тенге. Налог на транспорт необходимо было оплатить до апреля текущего года. В отношении граждан, имеющих задолженность, усилены меры взыскания и различные ограничения. Так, по решению суда уже 10 водителей лишили водительских удостоверений за неуплату налога.

«Материалы по должникам, сумма задолженности которых превышает 1 МРП, уже переданы судебным исполнителям. Основной срок уплаты налога истёк 1 апреля текущего года. Помимо этого, департамент проводит дополнительные меры по взысканию. Например, в отношении 44 граждан с задолженностью свыше 250 МРП материалы направлены в суд для лишения водительских прав. На сегодняшний день изъятие водительских удостоверений обеспечено уже у 10 должников», — Шокан Омарбек, руководитель департамента государственных доходов Шымкента.

Кроме того, совместно с департаментом полиции ежедневно проводятся рейдовые мероприятия. Если на дорогах выявляются владельцы автомобилей с налоговой задолженностью, транспортное средство останавливают. При немедленной оплате вопрос решается на месте, а в случае отказа автомобиль отправляется на штрафстоянку