Спасатели призывают соблюдать правила безопасности на воде

Безопасность на воде остается одной из актуальных тем для Шымкента в летний период. В прошлом году на водоемах города погибли два человека, среди них — 9-летний ребенок. Еще одна трагедия произошла в селе Айколь, где ребенок утонул в водоеме, образовавшемся после сильных дождей. С началом купального сезона спасатели усилили профилактическую работу и призывают жителей не пренебрегать элементарными правилами безопасности.

С начала нынешнего купального сезона в Шымкенте не зарегистрировано ни одного случая гибели людей на воде. Для сравнения, в прошлом году жертвами несчастных случаев на водоемах стали два человека, включая девятилетнего ребенка. Об этом сообщили представители городского департамента по чрезвычайным ситуациям в ходе акции, посвященной безопасности детей в летний период.

Для предупреждения трагедий спасатели продолжают проводить масштабную профилактическую работу. С апреля организовано около 140 рейдов, участниками которых стали более 14 тысяч человек. В профилактических мероприятиях задействованы сотрудники полиции, представители местных исполнительных органов и волонтеры.

Аскар Шарип, официальный представитель департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента: «Водохранилище является крупнейшим водоемом города. Согласно распоряжению акима города, на территории Шымкента официально определены три места для купания. Это водохранилище «Рахат-Бадам», зона отдыха «Райский пляж» и участок реки Кошкар-Ата».

Вместе с тем в городе насчитывается более десяти участков, где купание официально запрещено. В опасных местах установлены предупреждающие и запрещающие знаки. Однако, несмотря на это, некоторые жители продолжают игнорировать требования безопасности. За купание в запрещенных местах предусмотрен штраф свыше 30 тысяч тенге.

С начала сезона к административной ответственности уже привлечены десять человек, еще шесть получили предупреждения. По словам специалистов, главная цель таких мер — не наказание, а предотвращение трагедий и сохранение человеческих жизней.

Аскар Шарип, официальный представитель департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента: «Существует приказ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан N°34, в котором определены основные требования безопасности на водоемах. При учете случаев утопления в статистику включаются происшествия, произошедшие на водохранилищах, реках, озерах и в зонах отдыха, связанных с водными объектами».

Спасатели напоминают: опасность может подстерегать детей даже там, где взрослые не ожидают. Отдельно фиксируются случаи гибели детей в надувных и каркасных бассейнах, установленных во дворах частных домов. Один такой трагический случай уже был зарегистрирован в Шымкенте.

Специалисты подчеркивают: даже небольшой бассейн или неглубокий водоем могут представлять смертельную опасность для ребенка, если он остается без присмотра взрослых. В преддверии самых жарких летних месяцев сотрудники ДЧС призывают родителей быть максимально внимательными, не оставлять детей одних у воды и выбирать для отдыха только официально разрешенные места для купания.

Спасатели также напоминают, что употребление алкоголя и купание в запрещенных местах многократно увеличивают риск несчастных случаев и могут привести к трагическим последствиям.