Новые тексты и артефакты государства Кангюй нашли археологи

Экспедиция центра археологии Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова завершила очередной этап исследований на городище Культобе и могильнике Кылышжар.

Этот полевой сезон принёс учёным ряд уникальных находок — от новых образцов древней письменности до редких предметов погребального обряда. Обнаруженные артефакты не только расширяют представления о государстве Кангюй, но и подтверждают высокий уровень развития цивилизации, существовавшей на юге Казахстана.

Этот полевой сезон подарил археологам новые образцы древней письменности. На городище Культобе была обнаружена крупная платформенная конструкция с включениями керамики и обожжённого кирпича. Особый интерес представляют прямоугольные и трапециевидные кирпичи, на некоторых из которых сохранились древние надписи. Часть текстов уже расшифрована. Так, один из них повествует о важном геополитическом событии, связанном с основанием города на землях намадов.

Впервые исследователи встретили и этническое обозначение «люди шатров», которые по мнению специалистов, относятся к кочевым племенам, входящих в состав государства Кангюй.

«Удалось обнаружить сразу 14 фрагментов, среди которых один почти полный текст, два с достаточно серьезной информацией. Это, пожалуй, одна из самых серьезных по объему информаций лингвистического характера. То есть если на этот год мы имели порядка 1640-1650 знаков, оформленных где-то в 80 строк, то пополнилось сейчас почти на 400-300 знаков точно и где-то 15 строк», — Александр Подушкин, профессор ЮКПУ им.Узбекали Жанибекова.

Не менее важной находкой стали следы использования своеобразной матрицы для тиражирования текстов. Исследователи обнаружили оттиск, выполненный прямоугольной формой с уже набранным письмом.

«Есть аналоги, очень древние аналоги, связаны с государством Ассирия, где Ашшурбанапаал, один из царей, практиковал копии письменных документов для своих вассалов и рассылал их в разные стороны», — Александр Подушкин, профессор ЮКПУ им. Узбекали Жанибекова.

Продолжаются исследования и на могильнике Кылышжар. Здесь вместе со студентами археологи вскрыли четыре погребальных сооружения. Два из них оказались полностью разграбленными ещё в древности. Однако остальные захоронения сохранили артефакты, позволяющие делать важные этнические и хронологические выводы.

«Женщина того времени 18-20 лет, рядом нашли керамику, нож и жертвенное мясо. И предполагаем что было ожерелье из позолоченного гагата», — Мухамедали Алькен, студент.

Найденные бусины располагались в разных частях погребальной камеры. Это позволяет предположить, что они использовались для расшивки погребального савана. По традиции умерших заворачивали в ткань перед захоронением. Кроме того, в могиле обнаружены небольшой нож и два керамических сосуда.

«Мы еще раз убедились в том, что государство Кангюй имело очень высокого уровня материальную и духовную культуру. И что эти артефакты оставлены различными этносами. И если говорить о письменности, вот она перед вами, то это однозначно выдающееся цивилизационное достижение человечества», — Александр Подушкин, профессор ЮКПУ им. Узбекали Жанибекова.

Подобные археологические открытия становятся ещё одним подтверждением того, что государство Кангюй было одним из первых крупных политических объединений на Великом Шёлковом пути. Его отличали высокий уровень развития городской культуры, ремёсел и духовной жизни. Сегодня найденные артефакты помогают глубже понять историю Казахстана и свидетельствуют о богатом наследии предков современного казахского народа.