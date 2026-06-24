Готовы ли летние оздоровительные центры к приему детей?

В Шымкенте стартовал сезон летнего отдыха. Тысячи школьников готовятся провести каникулы в оздоровительных лагерях. Но готовы ли сами лагеря к приему детей? Специальная мониторинговая группа проверяет загородные зоны отдыха на соответствие требованиям безопасности и санитарным нормам. Уже первые проверки выявили ряд нарушений.

Управление образования Шымкента приступило к проверке загородных детских лагерей. Одним из первых объектов мониторинга стал оздоровительный центр «Уш булак». В ходе обследования комиссия выявила ряд нарушений, требующих устранения до начала сезона.

На сегодняшний день лагерь «Уш булак» еще не получил заключение департамента по чрезвычайным ситуациям. Специалисты отмечают, что требования пожарной безопасности здесь выполнены не в полном объеме.

В частности, в лагере недостаточно средств пожаротушения. Вопросы возникли и к системе видеонаблюдения. На территории установлено всего шесть камер, при этом под их контроль не попадают столовая, спортивные площадки и другие места массового пребывания детей. Замечания касаются и соблюдения санитарных норм. При проектной вместимости в 220 человек лагерь располагает более чем 270 спальными местами.

Так, в комнате площадью 40 квадратных метров размещены 14 кроватей, что превышает установленный норматив. Кроме того, специалисты выявили нехватку шкафов для хранения личных вещей детей. В библиотечном фонде лагеря насчитали всего 37 книг.

Жасулан Есенгелды, главный специалист управления образования города Шымкента: «Управлением образования утверждены специальные технические требования для детских лагерей. Именно на их основании проводится мониторинг. В ходе проверки были выявлены отдельные несоответствия установленным требованиям. Все замечания будут доведены до руководства лагеря, которому предоставят время для устранения выявленных нарушений».

В администрации оздоровительного центра наличие выявленных недостатков не отрицают. Здесь заверяют, что все замечания будут устранены в установленные сроки. Санитарно-эпидемиологическое заключение лагерь уже получил, а проверка со стороны департамента по чрезвычайным ситуациям продолжается.

Абай Аббасов, старший воспитатель летнего оздоровительного центра «Уш булак»: «Можно сказать, что готовность лагеря составляет 95 процентов. В ближайшее время мы планируем начать прием детей. Для их комфортного и безопасного отдыха созданы необходимые условия. Все замечания, выявленные в ходе мониторинга, будут устранены в кратчайшие сроки».

В этом году летним отдыхом в Шымкенте планируется охватить около 245 тысяч детей. Более 224 тысяч школьников проведут каникулы в пришкольных лагерях, еще около 10 тысяч — в загородных оздоровительных центрах. Мониторинговая группа продолжит проверки до полного завершения подготовки всех объектов к летнему сезону.