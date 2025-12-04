В Шымкенте осудили школьника по делу о жестоком убийстве

Ученика 11‑класса из Туркестанской области признали виновным в убийстве 26‑летней Дианы Онгарбаевой.

Сегодня в межрайонном специализированном суде был вынесен приговор: подростку назначено 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии для несовершеннолетних, передает корреспондент OTYRAR из зала суда.

Напомним, 26‑летняя Диана Онгарбаева пропала в Шымкенте 21 июля 2025 года. Её тело было обнаружено на мусорной свалке спустя 10 дней. По факту было возбуждено уголовное дело, и задержан подозреваемый — школьник, приехавший в город на заработки. По данным следствия, он нашёл женщину через социальные сети: Диана подрабатывала уборкой квартир и приехала к нему по договорённости. После уборки обвиняемый нанес жертве 26 ножевых ранений, изнасиловал, завернул тело в черный полиэтиленовый пакет и выбросил в мусорный бак.