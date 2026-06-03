В Шымкенте стартовал чемпионат Казахстана по плаванию среди юных спортсменов. Турнир, приуроченный ко Дню государственных символов Республики Казахстан, собрал 451 участника из 17 регионов страны.

За медали национального первенства поборются 35 команд. На старт вышли пловцы 2014 года рождения и младше, которым предстоит продемонстрировать свои навыки и спортивную подготовку в течение нескольких соревновательных дней.

Как отметил исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта Шымкента Канат Жолдыкараев, чемпионат направлен не только на выявление сильнейших спортсменов, но и на развитие детско-юношеского плавания.

По его словам, участие в подобных соревнованиях помогает молодым пловцам совершенствовать мастерство, приобретать ценный опыт и готовиться к выступлениям на международном уровне.

В торжественной церемонии открытия приняли участие государственный тренер Республики Казахстан по плаванию Андрей Гершевич, почетный председатель Федерации плавания Шымкента Евгений Яворский, а также директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №4 имени Л. Тажибаевой Ербол Тунгатаров.

Ветераны спорта и тренеры пожелали участникам успешных стартов, честной борьбы и ярких побед. Ожидается, что чемпионат станет важной площадкой для выявления новых талантов и будущих звезд казахстанского плавания.