Грузоперевозчики жалуются на новые правила оформления транспортных документов

С 1 июня грузовики массой больше 3,5 тонн должны зарегистрировать путевые листы и товарно-транспортные накладные в единой системе управления транспортными документами. Представители бизнеса и юристы считают, что внедрение новых цифровых требований в сфере грузоперевозок требует доработки.

Компании сталкиваются с дополнительными административными расходами, необходимостью увеличивать штат сотрудников и рисками получения крупных штрафов.

Новые требования создают дополнительные сложности, жалуются перевозчики. Бизнесу придется нанимать и обучать дополнительный персонал для работы с новой платформой. Все эти затраты могут отразиться на стоимости перевозок и в конечном итоге привести к росту цен на товары.

При этом крупные компании ежедневно оформляют сотни транспортных документов, поэтому любые технические сбои в системе могут привести к задержкам, простоям и крупным штрафам.

«25 мая у них на сайте, они вывесили информацию, что они данную проблему обсуждали. Когда данный вопрос можно было еще в начале года поднять и уже тогда вести диалог с министерством, чтобы они либо приостановили, либо вели какое-то промежуточное время, чтобы бизнес адаптировался. Поднимали вопросы те, кто занимается мелкими товарами пищевые продукты, энергетики, напитки, у них производство очень объемное, и им, чтобы заполнить, там наименование идет от 350 транспортных накладных надо оформлять. У кого-то 350, у кого-то 500, у кого-то 1000 и более. Соответственно, это тоже время, затраты», — Азиз Мурзабаев, юридический консультант.

За отсутствие регистрации путевых листов и товарно-транспортных накладных предусмотрены штрафы, от десятков до сотен тысяч тенге в зависимости от категории бизнеса. При этом санкции будут применяться к каждому транспортному средству отдельно.

«При любой новой цифровой системе, на начальном этапе могут возникать отдельные вопросы технического, организационного характера. Для этого мы в настоящее время министерством. У нас организована постоянная обратная связь с пользователями системой. Все поступающие замечания, предложения оперативно нами рассматриваются. Максимально мы стараемся помогать, подсказать», — Динмухамед Хасенов, руководитель управление цифровизации комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля.

Юристы обращают внимание и на другую проблему, которая касается грузовиков массой до 3,5 тонны. Речь идет о требованиях к путевым листам, в частности о предрейсовом медицинском осмотре водителей.

По словам Азиза Мурзабаева, перевозчики жалуются на случаи, когда сотрудники дорожной полиции предъявляют претензии из-за отсутствия в путевом листе отметки о прохождении медосмотра.

«Данная норма, она распространяется только на логистических компаниях, то есть либо это будет, если это пассажирские перевозки, то это транспортные компании, автобусы, международные автобусы, которые должны иметь в техосмотре отметку о медицинском осмотре. Что касается тех организаций, которые занимаются купли-продажей товаров, то на них это правило не распространяется», — Азиз Мурзабаев, юридический консультант.

Мы обратились в департамент полиции Шымкента, чтобы выяснить, считается ли отсутствие отметки о предрейсовом медосмотре нарушением в данном случае или это требование не распространяется на указанную категорию транспортных средств.