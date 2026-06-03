Водители идут на уловки, чтобы не платить за проезд по платным дорогам страны

В Казахстане всё чаще фиксируют случаи, когда водители пытаются скрыть или изменить государственные номера на автомобилях, чтобы не оплачивать проезд по платным дорогам и обойти автоматические системы контроля.

По данным операторов дорог, таких нарушений уже насчитываются тысячи, и чаще всего это делается с помощью разных ухищрений, от простого загрязнения номеров до использования специальных устройств или поддельных знаков.

С начала года на республиканских платных трассах зафиксировали почти 2 тысячи случаев, когда автомобилисты пытались скрыть или исказить свои госномера. И это, как говорят в Казавтожол, не разовые эпизоды, а массовая практика, которую все чаще выявляют камеры по всей стране.

«Многие водители, чтобы избежать оплаты платных дорог, либо просто избежать от средней скорости, они снимают госномера, либо их закрывают, например, тряпками, другими вещами, либо берут старые госномера, которые уже не действующие, и проезжают. Но на автомате мы сразу видим, потому что на видеокамерах у нас работают искусственный интеллект», — Сакен Дилдахмет, официальный представитель национальной компании «ҚазАвтоЖол».

Некоторые оборудуют свои автомобили электронными рамками, позволяющими менять номер прямо на ходу. Другие идут на более грубые нарушения, используют чужие или поддельные госзнаки. Все случаи фиксируются системами наблюдения и передаются в полицию. Эксперты отмечают, несмотря на подорожание тарифов, платные дороги остаются доступными, а экономят на них чаще всего владельцы дорогих авто, нередко не из-за стоимости, а ради того чтобы превышать скорость, обгонять и нарушать правила на дорогах.

«Мне кажется, тут здесь еще ослаблен контроль со стороны полиции, то есть у нас универсальная полиция, которая должна всем заниматься, дорожной полиции нет. Нужно ее вернуть, чтобы она занималась автомобилистами. Чтобы патрули ездили в потоке и выявляли в реальном времени. Не когда камера выявит, что вот проехала машина с подложными номерами. Потом ее же поймать нужно где-то», — Алексей Алексеев, автоэксперт.

Юристы говорят, важно разделять, где номер просто испачкан или нечитаемый случайно, а где его намеренно скрыли. При этом сейчас за снятие госномеров предусмотрено около 10 МРП, и это наказание слишком мягкое для осознанного обхода системы.

«Я бы усилил ответственность не 10 МРП, там за повторное, там есть, да, более серьезная ответственность, по-моему, 20 МРП штраф или лишение прав на год. Но я бы даже за единичный случай без госномеров умышленно, знаете, примерно такую же ответственность, как за поддельные номера. Вот за поддельные номера абсолютно адекватная ответственность, там 5 суток ареста и на год лишение прав», — Сергей Уткин, юрист.

Речь идёт не только о деньгах за проезд, а о правилах на дороге. Когда одни водители их соблюдают, а другие пытаются обойти систему, нарушается принцип единого правоприменения. И такие действия уже выходят за рамки просто нарушений ПДД.