Страшная вонь окутала поселок: жители винят завод

В селе 1-Мамыр поднялась волна недовольства. Жители собрались у акимата, чтобы озвучить проблемы, которые преследуют их уже не первый год.

В центре конфликта — завод по производству мороженого, расположенный прямо в поселке. Побочный продукт производства излюбленного лакомства казахстанцев — неприятный запах, который царит в окрестностях завода. А чрезмерно активная скупка близлежащих домов вызывает недовольство — местные продавать своё жильё и уезжать не хотят. Но, похоже, выбора нет: идёт активная застройка, а производственный шум не оставляет места для комфорта.

Среди тех, кто сегодня пришёл поделиться наболевшим, — пенсионерка, чей дом оказался буквально зажат между жилой зоной и новым промышленным комплексом.

Баян Байниева, жительница села:

«Здесь я уже 56 лет живу. Когда началась эта стройка, я спросила, разве можно так рядом с моим домом строить? Мне ответили, что мы купили участок и сами будем делать и строить. Потом начали ко мне заходить домой, говорить, что купят и мой участок. Я не говорила, что продам, но когда рядом производство — куда мне теперь деться? Тут мои внуки. Что нам делать — непонятно…»

В то же время юрист предприятия уверяет, что никакого давления на жителей нет, а вопросы с домами решаются исключительно по закону и на добровольной основе.

По вопросу расширения завода и строительства новых комплексов в управлении архитектуры Толебийского района сообщили, что только 9 декабря 2025 года получили заявку на изменение целевого назначения земельного участка.

Бекзат Амирхан, главный специалист управления строительства и архитектуры Толебийского района:

«По этим объектам мы проведём изучение работ. Заявление о смене назначения участка поступило 9 декабря. Теперь направим запросы в соответствующие учреждения и примем решение. В СЭС тоже отправим письмо. Всё рассмотрим в рамках закона».

Расширение завода — не единственная проблема. Много лет сельчане страдают от неприятного запаха от промышленных сточных вод, который доставляет им неудобства круглый год. Жители показали скрытый коллектор, через который, уверены они, сточные воды напрямую поступают в Бадам.

Ситуацию прокомментировал местный аким. Он отметил, что завод — одно из крупнейших предприятий в селе, на производстве занято около 200 местных жителей. Развитие предприятия — значимый вклад в экономический рост всей страны. По словам чиновника, руководство ТОО «Балмұздақ» старается решать проблемы.

Маусынбек Бакытбек, аким села 1-Мамыр:

«Мы уже около двух лет вместе с жителями обращаемся в экологическую службу и в СЭС. Они приходят, проводят проверки и выписывают штрафы. Однако для окончательного решения проблемы сейчас ведутся работы по строительству канализационной системы в городе Ленгер. Завод за свой счёт будет подключать свои стоки к этой системе. Пока же сточные воды вывозятся в Ленгер на специальных машинах».

Представитель завода сообщил, что недавно предприятие закупило итальянское оборудование для очистки сточных вод и такие закупки проводятся на постоянной основе. Однако, несмотря на усилия, запах и неприятные последствия отходов пока остаются.

Шавкат Сарсенбаев, юрист ТОО «Балмұздақ»:

«По нашему производству ответственные органы провели проверки — СЭС, департамент экологии. За выявленные нарушения, которые не соответствовали требованиям закона, мы выплатили штрафы. После этого было приобретено и установлено оборудование для очистки сточных вод на сумму 280 миллионов тенге. Последнее установленное оборудование — отечественные экологические баки. Теперь сточные воды очищены, и эту воду можно использовать даже для полива. Ею пользуются сельские жители. Что касается работ по расширению, то по приобретённым нами земельным участкам мы уже направили заявление на изменение целевого назначения. Там будет не завод, а только склад. Склад рядом с жилыми домами вреда не причинит — там будут храниться только сухое молоко и сахар».

Наш телеканал будет отслеживать ситуацию, складывающуюся вокруг ТОО «Балмұздақ». Как и жители поселка, мы надеемся, что компромиссы в решении имеющихся проблем будут найдены.