В Шымкенте определили самую перспективную молодежь

Определены обладатели премии «Үздік жастар – 2025». На её получение претендовали 250 представителей молодёжи Шымкента.

Члены специального жюри выбрали 20 победителей в номинации «Лучший в своей отрасли». В церемонии награждения принял участие аким города Ғабит Сыздыкбеков.

Одной из лучших молодых поэтесс Шымкента признана Аружан Нурманкызы. Год назад она выпустила поэтический сборник тиражом 500 экземпляров. Её произведения получили признание в литературных кругах. Итог — получение престижной премии.

Аружан Нурманкызы, лучший молодой поэт:

«Мы часто говорим о том, что определяет победу — удача или тщательная подготовка. В составе жюри были уважаемые и известные поэты. То, что меня признали лучшей и достойной этой награды, подтверждает: нужно полагаться на подготовку, а не на удачу».

Награды победителям конкурса вручил аким Шымкента Ғабит Сыздыкбеков. Он подчеркнул, что молодёжь является главной движущей силой развития страны, а также отметил, что Шымкент — город больших возможностей для молодых людей.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента:

«Глава государства неоднократно отмечал, что будущее Справедливого Казахстана — в руках молодёжи. В этом направлении со стороны государства созданы все условия для получения образования и развития. В последние годы было выделено 285 грантов, предусмотрены стипендии. Это проявление уважения государства и общества к активной, образованной и трудолюбивой молодёжи, в которую мы верим как в будущее страны».

Победителей конкурса определяли по уровню творческих достижений, общественной активности, а также по вкладу в развитие своей отрасли. Проект направлен на поддержку молодых людей, активно участвующих в политической и общественной жизни страны.