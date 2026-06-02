Шымкентский военнослужащий планирует покорять международные соревнования

В войсковой части 10216 шымкентского гарнизона проходит срочную воинскую службу рядовой Темиров Полатбек Миракбарович. Военнослужащий не только добросовестно выполняет обязанности по службе, но и является перспективным спортсменом, достойно представлявшим Казахстан на международной арене.

Полатбек Темиров родился 17 июня 2007 года в Шымкенте. После окончания школы поступил в колледж по специальности преподавателя физической культуры. В ноябре 2025 года, взяв академический отпуск, отправился на срочную воинскую службу.

В школьные годы посещал спортивную секцию, а с 2022 года начал заниматься пауэрлифтингом. Благодаря упорству и постоянным тренировкам в 2024 году выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

За несколько лет спортсмен принял участие в республиканских и международных соревнованиях, став четырехкратным серебряным и четырехкратным бронзовым призером чемпионатов Казахстана в весовой категории до 59 килограммов. В 2023 году на чемпионате Азии он завоевал серебряную медаль, а в 2024 году занял второе место на чемпионате мира, прошедшем в Мальте.

Военнослужащий отмечает, что значительную роль в его становлении сыграли тренеры Садыков Кахраман, Садыков Рустам и Садыков Гайрат, которым он выражает особую благодарность.

Сегодня рядовой Темиров успешно совмещает воинскую службу с подготовкой к дальнейшим спортивным достижениям. После завершения службы он намерен продолжить учебу и профессионально заниматься пауэрлифтингом, чтобы в будущем стать чемпионом мира и принести Казахстану золотую медаль.